به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی استان کرمانشاه در نخستین همایش منطقه‌ای سلامت زنان در همدان گفت: زنان به دلیل شرایط فیزیولوژیک در دوره‌های مختلف زندگی، نیازهای جسمی آنان در ارتباط با تولید مثل و عوارض ناشی از آن، نسبت به مردان در معرض آسیب بیشتری هستند.

خاتونی با بیان اینکه برخورداری از سلامت حق همه انسان ها و به ویژه زنان است، گفت: زنان در تأمین بهداشت و سلامت جامعه نقش مؤثرتری از مردان دارند و از همین رو شعار امسال سازمان جهانی بهداشت "سلامت زنان محور سلامت خانواده" انتخاب شده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده و سلامت خانواده در گرو سلامت زن است، خاطرنشان کرد: در دو دهه اخیر، توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران منجر به تحولات قابل توجهی در سلامت زنان شده است.

شیوع بیماری های عفونی در زنان کاهش یافته است

خاتونی افزود: کاهش شیوع بیماری‌های عفونی، کاهش میزان مرگ و میر و کنترل موالید از جمله این اثرات مثبت است.

خاتونی اظهار داشت: با وجود بهبودها و پیشرفت‌های بسیار، بهداشت و سلامت زنان در ابعاد جسمی و روانی و روحی همچنان با مخاطراتی مواجه است.

خاتونی تأکید کرد: گرایش به غذاهای آماده و انتخاب غذاهای جایگزین فرنگی برای غذاهای سنتی ایرانی، کم تحرکی و تماس مستقیم با عوامل کارسینوژن از جمله دود آشپزی سلامت زنان را تهدید می کند.

وی ادامه داد: کم خونی ناشی از سو تغذیه و فقر آهن، شیوع چاقی،‌ فشار خون بالا، دیابت و پوکی استخوان، کم وزنی در دختران شهری، باروری در سنین خطر، سقط جنین‌های غیر قانونی و غیراصولی، خشونت‌های خانوادگی و روابط ناسالم اجتماعی از دیگر عوامل تهدیدکننده سلامت زنان در جامعه ماست.

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی در راستای ارتقا سطح سلامت زنان جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.

آخرین دستاوردهای سلامت زنان در همدان ارائه شد

دبیراجرایی همایش منطقه‌ای سلامت زنان نیز هدف از برگزاری این همایش را ارائه آخرین دستاوردهای علمی ـ پژوهشی در زمینه سلامت و بیماری‌های زنان عنوان کرد و گفت: فراهم کردن بستر لازم برای تبادل نظر متخصصان و صاحب نظران در این زمینه نیز از اهداف این همایش است.

شاهرخ قاسم‌ زاده با اشاره به نقش مهم زنان در جامعه، گفت: برگزاری این همایش در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان و جامعه مؤثر است.

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه همدان افزود: آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با سلامت زنان و بیماری‌های زنان، نیازهای آموزشی و مشاورهای در دوران مختلف تکاملی زنان، نقش سلامت زنان در ارتقا سلامت خانواده و اجتماع و نقش سلامت زنان در بهبود کیفیت زندگی از محورهای این همایش است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت مشخص شده برای شرکت در همایش، بیش از 150 مقاله به دبیرخانه همایش رسید.