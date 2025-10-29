باقری: سلامت زنان زیربنای سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «سلامت، نشاط و خانواده» با هدف ارتقای سطح آگاهی بانوان درباره پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان سینه و پوکی استخوان، صبح امروز در تالار معلم همدان برگزار شد.

این همایش به همت اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری همدان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، با حضور مشاوران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اجتماعی و جمعی از بانوان برگزار شد.

در این همایش، معصومه باقری با تأکید بر اینکه سلامت زنان اساس خانواده سالم و جامعه پویا است، اظهار کرد: سلامت زنان تنها موضوعی پزشکی نیست، بلکه مسئله‌ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که بنیان جامعه را شکل می‌دهد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان افزود: دو بیماری خاموش «پوکی استخوان» و «سرطان سینه» از مهم‌ترین چالش‌های سلامت بانوان به شمار می‌روند و با آگاهی، آموزش و غربالگری می‌توان از بروز یا پیشرفت آنها جلوگیری کرد.

باقری خاطرنشان کرد: رویکرد این اداره کل، توجه پایدار به سلامت زنان است؛ به‌گونه‌ای که آموزش سبک زندگی سالم، ترویج ورزش روزانه، تغذیه مناسب و سلامت روان بانوان از اولویت‌های اجرایی سال جاری محسوب می‌شود.

این برنامه در قالب دو پویش اجتماعی با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری و افزایش مشارکت بانوان در مراقبت از سلامت خود برگزار شد.