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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

گشایش نمایشگاه انسان، رسانه 1253 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

گشایش نمایشگاه انسان، رسانه 1253 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: سیر اجتماعی انسان و رسانه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نمایشگاه 1253 روایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه 1253 در قالب هنر مفهومی به صورت یک کار بزرگ با دستمایه تاریخ چاپ اولین روزنامه در ایران در محل نگارخانه شماره دو دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح شد.

این نمایشگاه  توسط گروه دانشجویی "ما چه می گوئیم؟"  متشکل از دانشجویان دانشکده هنر اسلامی این دانشگاه، طراحی و در آن راه و مسیر به عنوان نمادی از رسانه انسان را در خود فرو می برد.

در این نمایشگاه عناصر گوناگون از جمله نور، صدا، حجم و پرسپکتیو به کمک تصورات بازدید کننده می آیند.

گفتنی است، نمایشگاه 1253 که عنوان آن به سال اولین چاپ روزنامه در ایران  بر می گردد تا 29 اردیبهشت از ساعت 10 تا 18  در محل نگارخانه شماره دو دانشگاه هنر اسلامی تبریز واقع در تبریز خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، میزبان علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 1313300

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