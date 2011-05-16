گشایش نمایشگاه انسان، رسانه 1253 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه 1253 در قالب هنر مفهومی به صورت یک کار بزرگ با دستمایه تاریخ چاپ اولین روزنامه در ایران در محل نگارخانه شماره دو دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح شد.

این نمایشگاه توسط گروه دانشجویی "ما چه می گوئیم؟" متشکل از دانشجویان دانشکده هنر اسلامی این دانشگاه، طراحی و در آن راه و مسیر به عنوان نمادی از رسانه انسان را در خود فرو می برد.

در این نمایشگاه عناصر گوناگون از جمله نور، صدا، حجم و پرسپکتیو به کمک تصورات بازدید کننده می آیند.