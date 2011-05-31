مزارع گلستان خشک شد/ عرق سرد بر جبین کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، بروز خشکسالی و عدم ریزش بارش در ماههای اخیر سطح و میزان کشت محصولات زراعی استان را با افت قابل توجهی مواجه کرده است.

خشکسالی بر محصولات مختلف از جمله، گندم، جو، کلزا و .. در استان تاثیر منفی داشته است و میزان تولید در برخی مناطق استان از جمله گنبد را با کاهش 50 درصدی مواجه کرده است.

طبق اعلام مسئولان، در سالجاری پیش بینی می شود حدود 150 هزار تن محصول گندم در گنبد برداشت شود که این میزان نصف مقدار گندم تولیدی سال قبل است.

متوسط بارندگی در گلستان 450 میلی متر در سال است که 70 درصد آن تبخیر می شود.

در سال زراعی جاری 398 هزار و 160 هکتار از مزارع گلستان به زیرکشت گندم رفته است و بیش از 234 هزار هکتار از این سطح ، کشت دیم و 163 هزار و 450 هکتار، آبی هستند و شهرستانهای گنبد و کلاله بیشترین سطح زیر کشت را دارند.

27 هزار هکتار مزارع گنبد قابل برداشت نیست

مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس گفت: متاسفانه بارش کم و بروز خشکسالی موجب وارد شدن خسارت به مزارع کشاورزی و محصولات زراعی منطقه شده است.

احمد قاضی افزود:حدود 27 هزار هکتار از مزارع منطقه بر اثر خشکسالی و خسارت وارده غیرقابل برداشت هستند.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری حدود 150 هزار تن گندم در منطقه تولید شود که این میزان نسبت به سال زراعی قبل 50 درصد کاهش دارد.

شهرستان گنبدکاووس به‌عنوان دومین شهرستان بزرگ استان گلستان، 180 هزار هکتار زمین زراعی دارد که بالغ بر 22 هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: بارش کم و خشسکالی در سال زراعی جاری موجب افت محصولات زراعی در مناطق مختلف استان شده است.

غلامرضا جعفری افزود: پیش بینی می شود با روند موجود حدود 40 تا 45 درصد میزان تولید محصولات زراعی در استان با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: بیشتر خسارت ناشی از خشکسالی در مزارع دیم استان بوده و شهرستان گنبد از جمله مناطقی است که بیشتر با این مشکل مواجه شده است.

وی عنوان کرد: حدود 30 هزار هکتار از مزارع این شهرستان دچار خسارت شد و محصولات آن قابل برداشت نیست و خسارتی بین 10 تا 80 درصد وارد شده است.

45 درصد مزارع گلستان خسارت دید

جعفری، افزود: پیش بینی می شود که در سطح استان حدود 45 درصد مزارع بر اثر خشکسالی دچار خسارت شده اند و تدوام وضعیت خشکی هوا و نبود بارندگی در روزهای اخیر خسارتها را بیشتر می کند.

معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی گلستان، اصلاح الگوی کشت را در استان امری ضروری دانست و گفت: سند راهبردی این طرح در استان به تصویب رسید و جلسات زیادی در این زمینه داشته ایم.

اصلاح الگوی کشت ضرورتی اجتناب ناپذیر



غلامرضا جعفری یادآورشد: اصلاح الگوی کشت علاوه بر تامین امکانات سخت افزاری به فرهنگسازی نیاز دارد و در فرایند زمانی کوتاه مدت جواب نمی دهد.

وی عنوان کرد: اعتباراتی برای اجرای این طرح گذاشته شد و به نظر می رسد این طرح در سالهای آتی نتایج مثبتش را نمایان سازد.

لزوم توسعه آبیاری نوین در گلستان

معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی گلستان، با اشاره به کم آبی در استان، بحث آبیاری تحت فشاری را امری ضروری دانست و گفت: این طرح از سال 70 در استان شروع شده است.

جعفری عنوان کرد: تاکنون 33 هزار هکتار از مزارع استان تحت پوشش آبیاری نوین درآمده است ولی در برابر 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان ناچیز است.

وی یادآورشد: امسال درصددیم تا نسبت به تجهیز 50 هزار هکتار از مزارع استان به آبیاری تحت فشار اقدام کنیم و اجرای این میزان، تحولی در این بخش ایجاد می کند.

معاون جهادکشاورزی گلستان یادآورشد: اگر بتوانیم نسبت به اجرای این طرح اقدام کنیم، راندمان بهره وری آب دراستان افزایش می یابد.

وی به موانع اجرای طرح آبیاری مدرن در استان اشاره و اضافه کرد: برای اجرای این طرح نیاز به منابع آبی مطئمن و پایدار داریم و از هر آبی نمی توان استفاده کرد.

جعفری افزود: از سوی دیگر تا سالهای قبل سهم کشاورز در اجرای طرح آبیاری تحت فشار حدود 50 درصد بود و کشاورزان برای دریافت تسهیلات با مشکلاتی روبرو بوده اند.

وی اظهار داشت: با حمایت دولت در حال حاضر سهم دولت در اجرای این طرح به 85 درصد رسیده و سهم کشاورز نیز به 15 درصد کاهش یافته و این تمهیدات می تواند، روند استقبال کشاورزان از این طرح را افزایش دهد.

در حالی که در سال زراعی جاری شاهد افزایش سطح زیر کشت گندم در استان گلستان هستیم اما به دلیل مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی و زراعی در زمان کشت، پیش بینی می شود که میزان تولید این محصول در سال زراعی جاری کاهش یابد.