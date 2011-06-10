محمدپور در این باره به مهر گفت: امیدوارم بتوانم به زودی پیش تولید این فیلم سینمایی را آغاز کنم. پس از دریافت پروانه نمایش فیلم قبلی ام "زبان مادری"، تقاضای دریافت پروانه ساخت این فیلم را ارائه میدهم.
وی ادامه داد: به دنبال تهیه کننده مناسب برای تولید این فیلم سینمایی هستم. البته اگر شرایط مساعد باشد ممکن است فیلم را با تهیهکننده خارجی و در کشوری خارج از ایران بسازم. احتمالا بعد از ماه مبارک زبان در نیمه دوم سال فیلمبرداری "به دنبال بهشت" را آغاز میکنم.
"به دنبال بهشت" قصه لبینی دختر ابلیس است که نمیخواهد راه پدرش را ادامه دهد. او میخواهد توبه کند اما شرط پذیرش توبهاش آن است که به یکی از فرزندان آدم که توسط شیاطین گمراه نشده سجده کند. دختر شیطان وارد زمین میشود و به دنبال یک انسان بیگناه می گردد. در زمین، مردی به نام فرهاد که غرق در گناه و فساد است میتواند دختر شیطان را ببیند چون او نیز از جنس شیطان است...
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