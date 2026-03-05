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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۵۲

رایزنی وزیر امورخارجه آمریکا با همتایان ترکیه‌ای و عربستانی

رایزنی وزیر امورخارجه آمریکا با همتایان ترکیه‌ای و عربستانی

وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان خود در ترکیه و عربستان درباره تحولات منطقه و تنش های جاری به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه این کشور، در تماسی با همتای آمریکایی خود، درگیری های جاری در منطقه خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس با همتای ترکیه‌ای خود، متعهد به ارائه حمایت کامل واشنگتن از آنکارا شده است.

رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه عربستان و آمریکا درباره درگیری های منطقه

وزارت امور خارجه عربستان نیز از تماس تلفنی مقامات دیپلماتیک ارشد این کشور و آمریکا با محوریت بررسی تنش‌های منطقه‌ای خبر داد.

وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه این کشور در تماسی تلفنی با «مارکو روبیو» همتای آمریکایی اش درباره تنش های منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که آمریکا از تلاش‌های عربستان در حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک و کمک به تخلیه اتباع کشورهای مختلف از کشورش قدردانی کرده است.

کد مطلب 6765535

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