اظهارات تند سناتور آمریکایی درباره فریب خوردن ترامپ از نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس وان هولن»، از اعضای برجسته دموکرات در سنا و کمیته روابط خارجی آمریکا، در بیانیه‌ای که روی تارنمای شخصی‌اش قرار گرفت، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به دروغگویی به ملت آمریکا متهم کرد و اقدامات او را جنگی غیرقانونی خواند.

این سناتور آمریکایی با تأکید بر ضرورت رای‌گیری فوری در سنا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا، خاطرنشان کرد که این جنگ نه تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه با به خطر انداختن جان آمریکایی‌ها و بر جای گذاشتن تلفات سنگین غیرنظامی، به منافع آمریکا نیز آسیب می‌زند.

وی در بخش پایانی بیانیه‌اش با لحنی بی‌پرده به نقش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این بحران پرداخت و گفت که وی پیش از این نتوانسته بود رئیس‌جمهوری به اندازه کافی نادان پیدا کند تا آمریکا را وارد جنگ کند، اما اکنون ترامپ این خواسته را محقق کرده است؛ در حالی که به گفته این سناتور، هیچ‌کدام از آن‌ها تصویری از پایان این بازی ندارند.