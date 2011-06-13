نیاز آبی مازندران 3.4 میلیارد متر مکعب است

موسی نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بیش از دو میلیارد متر مکعب از این منابع صرف امورات کشاورزی می شود.

وی اظهار داشت: تامین آب دو میلیون و 850 متر مکعب استان توسط رودخانه های مازندران صورت می گیرد.

قائم مقام شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه میزان بارندگی استان در فصل زراعی با کاهش 26 درصدی نسبت به زمان مشابه آن مواجه بوده است، تصریح کرد: 299 میلی متر باران در سال زراعی در مازندران بارید.

نامدار با بیان اینکه حجم روان آب استان در دو ماهه نخست امسال 966 میلیون متر مکعب بوده است، یادآور شد: این میزان در مدت مشابه سال قبل بیش از هزار و 919 میلیون متر مکعب بوده که متاسفانه کاهش 54 درصدی روان آب ها را در دوماهه نخست امسال شاهد بودیم.

وی میزان نرمال ذخیره آب سدهای استان را 336 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: تاکنون 293 میلیون متر مکعب از این آب ذخیره شده است.

نامدارافزود: بیش از 80 درصد ذخیره آب سدهای استان در فصل زراعی جاری صرف مصارف کشاورزی شده است.

این مسئول آب منطقه ای مازندران، تعداد آب بندان های موجود استان را 763 حلقه عنوان کرد و گفت: میزان آب ذخیره شده در آب بندان های استان بالغ بر 16 میلیون و 688 متر مکعب بوده که در مجموع 35 درصد ظرفیت آب بندان مصرف شده است.

وی با بیان اینکه 9 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران با خطر کم آبی مواجه هستند، افزود: با احداث شبکه های مدرن و نیمه مدرن، لایروبی دریچه ها و استفاده از آبهای زیرزمینی می توان بخش عمده ای از کم آبی اراضی کشاورزی نقاط مختلف استان را رفع کرد.

نامدار، میزان ذخیره آب در سد شهید رجایی ساری را 74 میلیون متر مکعب دانست و گفت: 20 میلیون متر مکعب از این آب راکد مانده و قابل استفاده نیست و با 50 میلیون متر مکعب باقی مانده باید برنامه ریزی کرد.

وی پیشنهاد داد برای رفع این نقیصه مردم را به استفاده از آبهای زیرزمینی تشویق کنند تا از چاههای غیرمصرف شده استفاده کنند چرا که استفاده از آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی استان خطرآفرین خواهد بود.