به گزارش خبرنگار مهر، افشین جوان در نخستین نشست بررسی تحولات بازار جهانی گاز از زلزله ژاپن و خسارت نیروگاه اتمی فوکوشیما به عنوان مهمترین عامل افزایش تقاضا در بازار جهانی LNG یاد کرد و گفت: فشارهای اجتماعی حاصل از خسارت‏های وارد شده به نیروگاه فوکوشیما، جهان را در توسعه از نیروگاه‏های هسته‏ای محتاط کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه بحران اتمی در ژاپن منجر به تعطیلی نیروگاههای اتمی این کشور آسیایی شده است، تصریح کرد: با کاهش استفاده از انرژی اتمی در نیروگاهها، واردات LNG این کشور آسیایی افزایش یافته است.

این عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی با تاکید بر اینکه ژاپن در سالهای آینده بین 3.8 تا 11.5 میلیون تن با افزایش تقاضا برای واردات LNG روبرو خواهد شد، اظهار داشت: افزایش واردات LNG بیش از هر کشوری برای قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان خوشحال کننده بوده است.

وی با یادآوری اینکه استفاده از ذخایر نامرسوم گاز در آمریکا (گاز شیل) منجر به افت قیمت و تقاضا برای LNG قطر از سال 2009 میلادی شده است، بیان کرد: بر این اساس قطر با افت شدید قیمت شاخص قیمت گاز هنری‏هاب در بازار آمریکا و کاهش قیمت صادراتی LNG به آمریکا متضرر شده بود.

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر این موضوع که در بدترین حالت ژاپن به مقادیر قابل ملاحظه‏ای LNG تا سال 2020 میلادی نیاز دارد، تبیین کرد: در این صورت چشم انداز روشنی را می‏توان برای بازار LNG در سالهای آتی ترسیم کرد.

به گفته افشین زلزله ژاپن در کوتاه‏مدت بر روی هزینه‏های حمل LNG هم تاثیر گذار بوده است به طوریکه منجر به سه برابر شدن قیمت حمل دریایی این حامل انرژی و رسیدن آن به حدود 90هزار دلار در روز شده است.

این عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در ادامه با اشاره به امضا قرار داد توسعه شیل‏گاز بین لهستان و شرکت‏های اکسون موبیل آمریکا و توتال فرانسه با هدف کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه، تاکید کرد: این دو شرکت بین المللی برای تولید گاز از ذخایر شیل گاز لهستان به توافق نهایی دست یافتند.

وی ادامه داد: بر این اساس اکسون‏موبیل و توتال یک توافقنامه مشارکت در عملیات شیل ‏گاز (تولید گاز از سنگهای رسی) در لهستان امضا کردند.

این کارشناس اقتصاد انرژی همچنین با اعلام اینکه قیمت صادرات گاز روسیه به اروپا از ژانویه 2011 میلادی تاکنون (330 دلار به ازای هر یکهزار مترمکعب) دارای ثبات نسبی بوده است، اظهار داشت: قیمت گاز در بازار آمریکا هم از ژانویه تاکنون روندی نزولی داشته به طوریکه به 4.3 دلار به ازای هر میلیون بی.تی.یو کاهش یافته است.

جوان با تاکید بر اینکه بر خلاف قیمت گاز، بهای جهانی LNG در تمامی بازارها افزایش را نشان می‏دهد، خاطر نشان کرد: در بازار آسیای جنوب‏شرقی به 13.6 دلار و در بازارهای اروپای غربی به 10.3 دلار به ازای هر میلیون بی.تی.یو رسیده است.