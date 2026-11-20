به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در نشست گروه علمی علوم بهداشتی و تغذیه که با موضوع «رهنمودهای غذایی کودکان؛ از اقدامات انجام‌شده تا برنامه‌های آتی» برگزار شد، تدوین رهنمودهای ملی تغذیه کودکان، مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با تشریح روند تدوین رهنمودهای غذایی کودکان ۳ تا ۱۸ سال، گفت: این رهنمودها با بهره‌گیری از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، نظرات متخصصان و انجام مطالعات میدانی تدوین شده‌اند.

وی افزود: الگوی نهایی تغذیه کودکان در قالب بشقاب غذایی طراحی و پس از اجرای آزمایشی در ۱۵ استان، با افزودن ۸ رهنمود تکمیلی، نهایی شده است. گزارش این اقدامات نیز به سازمان جهانی بهداشت ارائه شده تا در سایر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد.