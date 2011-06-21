حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تبلیغ و اطلاع رسانی دینی اظهار داشت: رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در جریان اطلاع رسانی فعال هستند، اما حقیقت امر اینجاست که مسئله اطلاع رسانی و تبلیغ دینی باید با هنر همراه و به مخاطب ارائه شود تا میزان تأثیرگذاری آن بالاتر رود.

وی با اشاره به ساخت فیلم و سریالهای مذهبی بعنوان یکی از راهکارهای تبلیغ دین گفت: پیامهایی که سریالهای دینی به مخاطب منقل می کنند اثرگذار است و مخاطب را برای همیشه مسخر خود می کند و به سادگی از ذهن مخاطب خارج نمی شود.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: مقام معظم رهبری به مسئولین صدا و سیما تأکید کرده اند که ب دنبال سریالهایی باشند که چنین اثرگذاریهایی داشته باشند.

ابراهیمی گفت: بهترین نوع تبلیغ دین که همواره اثرگذار و ماندگار بوده ، تبلیغ چهره به چهره است که مبلغ و مخاطب یکدیگر را ببینند که امر همان بحث منبر و سخنرانیهای مذهبی و دینی است. برای مثال برنامه های مذهبی که از رسانه ها پخش می شوند ممکن است مخاطبان بسیاری داشته باشند، اما افرادی که در این راه مانده اند کسانی هستند که پای منبرها نشسته اند.

وی در تبیین تأثیرات تبلیغ چهره به چهره و پای منبر نشستن افراد گفت: براساس آمار بنیاد شهید 97 درصد شهدا اعزامی از مسجد بوده اند. علت اصلی این است که این پایگاه چه تأثیراتی می تواند بر افراد بگذارد، مسجد پایگاهی است که نمی توان برای آن بدیل پیدا کرد، تمام حرکتهای الهام بخش اسلامی از مسجد آغاز شده و آنهایی موفق شده اند که در مسجد پایگاه قرار داده اند.

در تبیلغ دینی علاوه بر مکان گوینده ای که مردم به آن اعتمادداشته باشند و خود عامل به دین باشد بسیار مهم و تأثیرگذار است.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در رابطه با مطرح کردن بحث اطلاع رسانی دینی در فضای رسانه تأکید کرد: افرادی که می خواهند مباحث دینی را مطرح کنند باید مایه دینی داشته باشند. عدم آشنایی با دین از سوی برخی رسانه ها عامل اصلی کم توجهی به مباحث دینی در رسانه است .

حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: تا زمانی که شناخت از دین کامل نشود اطلاع رسانی و تبلیغ دینی نیز صورت نخواهد گرفت. اطلاع رسانی صحیح دینی درگرو شناخت دین و جاذبه های آن است.