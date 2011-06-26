همکاری نیروهای امنیتی و قوه قضائیه امنیت نسبی را به ارمغان آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا عظیمی جاهد در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: قوه قضائیه در اجرای صحیح عدالت در کنار نیروهای مسلح قرار دارد.
وی گفت: قوه قضائیه همواره در ایجاد امنیت و آرامش حامی نیروهای امنیتی بویژه در سیستان و بلوچستان بوده و نتیجه آن نیز امنیت موجود در منطقه است.
عظیمی جاهد افزود: این استان با وجود گستردگی جغرافیایی و مرزهای طولانی با دو کشور افغانستان و پاکستان و دسیسه ها و ترفندهای دشمنان برای ایجاد ناامنی و اختلاف میان اقوام و مذاهب مختلف کارنامه قابل قبولی در برقراری امنیت داشته است.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: امنیت و عدالت دو بال یک پیکر و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی گفت: چهار هزار بسیجی با سازماندهی در دسته های رزمی در نیروی انتظامی، مرزبانی و سپاه پاسداران بکار گرفته شدند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت: موقعیت خاص جغرافیایی و سکونت اقوام و مذاهب مختلف در استان باعث شده است تا دشمنان هر روز با توطئه های گوناگون در صدد ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی برآیند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: قوه قضائیه در سنگر اجرای قانون، حدود الهی، احقاق حق و اجرای عدالت همواره در کنار نیروهای مسلح قرار دارد.
وی عنوان کرد: دو عامل مهمی که باعث خنثی شدن توطئه های دشمنان و ایادی استکبار شده، وحدت و ولایت فقیه است.
حمیدی بیان داشت: هماهنگی و همدلی میان مسئولان به ویژه دست اندرکاران امنیتی استان سبب برقراری امنیت در منطقه شده است.
در این مراسم از قضات و رابطان قضائی نیروهای نظامی و انتظامی تقدیر و قدردانی شد.
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