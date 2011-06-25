ارتقای راندمان در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در نشست مشترک با نمایندگان تشکل های فراگیر و تعاونی های تولیدات کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای ارتقای راندمان بخش کشاورزی و توانمند سازی این یخش مهم اقتصادی استان نیازمند بهره گیری از شیوه ها و تکنولوژیهای نوین آبیاری و کاشت محصول بذور اصلاح شده هستیم، ادامه داد: باید چرخه تولید و صنعت در استان وابسته به صنعت کشاورزی بوده و باید با توانمند سازی تعاونیها و اتحادیه های فعال در این حوزه، به سوی تکنولوژیهای نوین حرکت کنیم.

وی ضمن تاکید بر ارتقای شاخصهای بخش کشاورزی این امر را مستلزم گرایش به سوی شیوه های علمی دانست و بیان داشت: تولید محصول با کیفیت بالا و بهره گیری صحیح از منابع و عرضه محصول مشتری پسند در بازار با تکیه بر روش های سنتی و قدیمی امکان پذیر نیست.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امروز با رقابتی که در عرصه تولید محصولات با کیفیت ایجاد شده، ایجاب می کند که به سوی روشهای کاملا علمی و کارآمد و مطابق با آخرین شیوه های و فناوری های روز حرکت کنیم، اظهار داشت: جذب سرمایه گذاران در بخش کشاورزی و بهره گیری از جدید ترین شیوه های بسته بندی مطابق با ذائقه مصرف کنندگان و جامعه جهانی و همچنین حضور در بورس راهکارهای ارتقای این بخش هستند.

جلال زاده همچنین اجرای برنامه های مختلف آموزشی و ترویجی برای کشاورزان را ضروری دانست و ادامه داد: همچنین برنامه های آموزشی مستمر و مداوم، مطابق با نیاز کشاورزان تاثیر بسزایی در افزایش راندمان بخش کشاورزی داشته که باید در این زمینه جهاد کشاورزی و تعاونیها و اتحادیه های حوزه کشاورزی به صورت جدی وارد عمل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هم مرزی آذربایجان غربی با سه کشور خارجی را فرصتی مغتنم برای صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: نزدیکی به بازارهای هدف و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاها به اروپا زمینه ای مناسب برای رونق صادرات در حوزه محصولات کشاورزی است.