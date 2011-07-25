چهره سبز دنا زخمی تر از دیروز/ مرگ تدریجی جنگلهای منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه نیز همچون سایر روزهای تعطیل، سریال آتش سوزی جنگلهای دنا اکران شد و این بار درختان و مراتع دو منطقه "دره گرم" و "دلی بجک" طعمه حریق شدند تا بازهم زخمی بر قامت استوار دنا کشیده شود.

اگرچه پرسنل خستگی ناپذیر حفاظت منابع طبیعی استان و مردم طبیعت دوست این مناطق بازهم با دستان خالی آتش را مهار کردند و تا خسارت کمتری به منابع طبیعی این مناطق وارد شود اما باید پرسید تراژدی آتش سوزی جنگل های دنا تا کی ادامه دارد.

مرگ تدریجی جنگلهای دنا/ بلوطها از ترس آتش به خود می لرزند

آتش سوزی جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد سریالی است که هرساله در اواسط بهار آغاز می شود و تا پاییز ادامه دارد و حاصل آن مرگ تدریجی جنگلهای دنا به عنوان غنی ترین جنگل های حوزه زاگرس است.

جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد هشت درصد سهم جنگلهای کشور و 20 درصد از جنگلهای حوزه زاگرس را به خود اختصاص می دهند بر این اساس سرانه جنگل در دنیا هشت دهم، در ایران دو دهم و در این استان 1.7دهم هکتار است که می توان گفت سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد 8.5 برابر کشور و 2.1برابر دنیا است.

به گفته کارشناسان، ارزش اقتصادی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد شامل جنگل و مرتع بیش از 362 میلیاردتومان در سال است که اکنون نه تنها این ثروت خدادادی قدر دانسته نمی شود بلکه در آتش بی توجهیها می سوزد و به نظر می رسد نامگذاری امسال به نام "سال جهانی جنگلها" هم نتواند گشایشی برای نجات جنگلهای زاگرس و مرهمی بر دل سوخته بلوطهای دنا باشد.

بلوطهای هزار ساله ای که اینک نه تنها در این گرمای سوزان تابستان از ترس سوختن در شعله های بی توجهی به خود می لرزند بلکه خشکسالی، فعالیتهای توسعه ای غیرکارشناسی، گرد و غبار عربی و آفتی به نام سوسک چوبخوار بلوط نیز هر روز تن آنها را می لرزاند.

21 آتش سوزی جنگل طی چهار ماه اخیر

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 21 مورد آتش سوزی در جنگل های این استان به وقوع پیوسته که بیش از 69 هکتار از جنگلها و مراتع را طعمه حریق کرده است.

سرهنگ رحمت الله دین پرور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت مشابه سال گذشته بیش از 70 مورد آتش سوزی به وقع پیوست و بیش از 300 هکتار از جنگل ها و مراتع استان در آتش سوخت.

وی بیان کرد: براین اساس تعداد و میزان آتش سوزی های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

دین پرور بیشترین علل آتش سوزی در جنگل های این استان را بی توجهی گردشگران، شکارچیان، معتادان و چوپانان عنوان کرد.

آتش سوزی پنج هزارهکتار جنگل در پنج سال

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی پنج سال گذشته بیش از 600 مورد آتش سوزی در جنگلهای این استان به وقوع پیوست و طی آن پنج هزار و 171 هکتار از جنگلها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد طعمه حریق شدند.

این مسئول عنوان کرد: در سال 85 تعداد 109 مورد آتش سوزی در یک هزار و 105 هکتار، در سال86 تعداد 122 مورد در یک هزار و 408 هکتار، در سال87 تعداد 93مورد در 909 هکتار، در سال 88 تعداد 105 مورد در 878 هکتار و در سال گذشته 145 مورد در 802 هکتار به وقوع پیوست.

وی بیان داشت: به رغم افزایش تعداد آتش سوزیها در جنگلهای استان، با انجام تمهیداتی از جمله ایجاد گشت مراقبت و کشیک شبانه روزی، میزان کمتری از جنگلها و مراتع استان طعمه حریق شده اند.

دین پرور افزود: همچنین اطلاع رسانی سریع مردم به یگان حفاظت در مواقع آتش سوزیها و همکاری آنان در اطفای حریق باعث کاهش خسارت آتش سوزی ها شده است.

یگان حفاظت محروم از امکانات اولیه اطفای حریق

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بیشترین آتش سوزی جنگل و مرتع طی سالهای گذشته در شهرستانهای بویراحمد و دنا و مناطق اطراف شهر یاسوج به وقوع پیوسته است.

دین پرور همچنین گفت: یگان حفاظت از منابع طبیعی استان هم اکنون از امکانات اولیه اطفای حریق محروم است و با شاخ و برگ درختان و ابزار و امکانات 50 سال پیش به اطفای حریق می پردازند.

وی افزود: نیروهای این یگان حتی لباس و کفش اطفای حریق ندارند و در برخی عملیاتها دچار آسیب جدی می شوند.

دین پرور یادآور شد: اغلب آتش سوزیهای جنگل و مرتع در این استان در ارتفاعات به وقوع می پیوندد که به دلیل صعب العبور بودن، بخش زیادی از جنگل و مرتع طعمه حریق می شود.

دین پرور افزود: این استان کوهستانی است و 53 درصد مساحت آن را شیبهای بالای 27 درصد تشکیل می دهد و امکان تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در آنها وجود ندارد و تنها بالگرد می تواند به تسریع در اطفا حریق کمک کند.

وی اختصاص یک دستگاه بالگرد برای حفاظت از جنگلهای دنا را ضروری عنوان کرد.

ایجاد پایگاه هوایی حفاظت از جنگلهای زاگرس ضروری است

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست کشور در خصوص حفاظت از جنگلهای دنا گفت: بالگردها برای برخی استانها پیش بینی و خریداری شد اما به درد نمی خوردند و مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کردند.

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براین اساس در نظر داریم برای حفاظت از جنگلها از هوانیروز و سایر نهادها بالگرد اجاره کنیم.

وی بیان کرد: در عملیات مهار آتش سوزیهای گرگان و مازندران از بالگردهای نیروی انتظامی و هلال احمر استفاده شد.

صدوق همچنین در خصوص ایجاد پایگاه هوایی حفاظت از جنگلهای زاگرس نیز گفت: تاکنون کسی این موضوع را پیگیری نکرده اما وجود یک پایگاه هوایی در حوزه زاگرس ضروری است.