افزایش حفاظت از جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد با ساخت و تکمیل ۳ پاسگاه

یاسوج-سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای ساخت و تجهیز سه پاسگاه برای حفاظت از جنگل های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۱ متخلف در زمینه قطع درخت و قاچاق چوب دستگیر و ۹۲ دستگاه خودرو و ۴۵ اره موتوری توقیف شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب حفاظتی جنگل‌های استان، افزود: ساخت و تکمیل سه پاسگاه حفاظتی و پایگاه اطفای حریق در مناطق میمند در دنا، بوستان در باشت و فیروزآباد در بویراحمد در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این پایگاه‌ها شامل پاسگاه‌های حفاظتی، استخر ذخیره آب و پد بالگرد برای تسریع در عملیات اطفای حریق است.

