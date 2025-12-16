به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۱ متخلف در زمینه قطع درخت و قاچاق چوب دستگیر و ۹۲ دستگاه خودرو و ۴۵ اره موتوری توقیف شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب حفاظتی جنگل‌های استان، افزود: ساخت و تکمیل سه پاسگاه حفاظتی و پایگاه اطفای حریق در مناطق میمند در دنا، بوستان در باشت و فیروزآباد در بویراحمد در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این پایگاه‌ها شامل پاسگاه‌های حفاظتی، استخر ذخیره آب و پد بالگرد برای تسریع در عملیات اطفای حریق است.