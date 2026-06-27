خبرگزاری مهر، گروه استانها-الهه کیانی: کاهش آمار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، امیدها را برای عبور از فصل گرم با خسارت کمتر افزایش داده است؛ با این حال مسئولان هشدار می‌دهند که افزایش دما، خشک شدن پوشش گیاهی و عوامل انسانی همچنان می‌تواند زاگرس را در معرض حریق‌های گسترده قرار دهد.

استان کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از بخش قابل توجهی از جنگل‌های زاگرس، هر سال در فصل گرما یکی از مناطق پرخطر کشور از نظر وقوع آتش‌سوزی محسوب می‌شود؛ موضوعی که لزوم آمادگی همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم را دوچندان کرده است.

کاهش آتش‌سوزی‌ها با تقویت اقدامات پیشگیرانه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۴ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی استان رخ داده که در مجموع ۷۸ هکتار از جنگل‌ها و مراتع را درگیر کرده است.

سید جمال موسویان افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بخشی از این نتیجه، حاصل اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، تشکیل تیم‌های واکنش سریع و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ کیلومتر آتش‌بُر و پاک‌تراشی در حاشیه جاده‌ها اجرا شده و این عملیات همچنان ادامه دارد تا احتمال گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی کاهش یابد.

محیط زیست: سرعت عمل، مانع گسترش حریق شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری سه فقره آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان رخ داده که حدود ۵۰ هکتار را تحت تأثیر قرار داده است.

عبدال دیانتی‌نسب با اشاره به حضور سریع نیروهای یگان حفاظت، مشارکت نیروهای مردمی و همکاری دستگاه‌های امدادی افزود: واکنش سریع نیروهای عملیاتی موجب شد آتش در همان مراحل اولیه مهار شود و از سرایت آن به بخش‌های وسیع‌تر جلوگیری شود.

وی فرهنگ‌سازی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از طبیعت را از مهم‌ترین عوامل کاهش خسارت‌ها دانست و از مردم خواست در فصل گرما از هرگونه بی‌احتیاطی در طبیعت خودداری کنند.

مدیریت بحران: تابستان، فصل اصلی آزمون دستگاه‌ها

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تجمیعی عرصه‌های منابع طبیعی و مناطق حفاظت‌شده گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در مجموع ۱۷ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان رخ داده که حدود ۱۲۸ هکتار را تحت تأثیر قرار داده است.

منوچهر محمدی افزود: بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری موجب افزایش پوشش گیاهی شده و همین موضوع با آغاز گرمای تابستان می‌تواند احتمال گسترش آتش‌سوزی‌ها را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: برخورد قضایی با عاملان آتش‌سوزی‌ها با همکاری دستگاه قضایی استان پیگیری می‌شود و از ظرفیت دهیاران، گروه‌های مردمی و نیروهای امدادی برای پیشگیری و مهار سریع حریق استفاده خواهد شد.

کاهش آمار، پایان خطر نیست

اگرچه آمارهای رسمی از کاهش تعداد آتش‌سوزی‌ها نسبت به سال گذشته حکایت دارد، اما کارشناسان معتقدند موفقیت در مدیریت بحران زمانی پایدار خواهد بود که اقدامات پیشگیرانه، تجهیز یگان‌های عملیاتی، آموزش جوامع محلی، توسعه فناوری‌های پایش و مشارکت مردم به صورت مستمر ادامه یابد.

جنگل‌های بلوط زاگرس سرمایه‌ای ملی هستند و هر هکتار از این عرصه‌ها که در آتش از بین می‌رود، برای احیای دوباره به سال‌ها زمان نیاز دارد؛ موضوعی که ضرورت مراقبت از این میراث طبیعی را بیش از گذشته یادآوری می‌کند.