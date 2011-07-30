نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ضیافت اصناف در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این نمایشگاه دوازدهم مردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های همدان برگزار می‌شود.

اسدی اظهار داشت: در حال حاضر ثبت نام از متقاضیان برای حضور در این نمایشگاه در حال انجام است.

وی پیش‌بینی کرد 100 تا 150 غرفه در این نمایشگاه به عرضه مایحتاج مورد نیاز مردم بپردازند.

معاون داخلی توسعه بازرگانی استان همدان ادامه داد: این نمایشگاه در سایر شهرستان‌های استان همدان نیز از امروز هشتم مردادماه به تناسب شرایط آنها با هدف تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم دایر می شود.

وی برپایی فروشهای فوقالعاده را یکی از راهکارهای تنظیم بازار ماه رمضان و ایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا خواند و افزود: در این نمایشگاه، اقلامی مانند برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، ماهی، خرما، تخم مرغ و لبنیات برای رفاه حال همشهریان عرضه می شود.

اسدی با تأکید بر اینکه در این نمایشگاه کالاهای با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه می شود، گفت: اجناس مورد نیاز مردم با تخفیف 10 تا 25 درصد عرضه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: کارشناسان مرتبط، بازرسان و کارشناسان قیمت این سازمان در نمایشگاه حضور داشته و کار نظارت ویژه بر عملکرد غرفه‌ها را انجام می‌دهند.

معاون داخلی توسعه بازرگانی استان همدان اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان که شامل بازرسی ویژه از اصناف در ماه رمضان است امسال نیز همانند سال‌های گذشته در استان اجرا خواهد شد و در این طرح بازرسان این سازمان برای رفاه حال شهروندان در این ماه بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت کامل داشته و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد می‌کنند.

وی افزود: عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود در استان همدان نیز با تخفیف ویژه یکی دیگر از برنامه‌های قابل اجرا به شمار می‌رود.