تعبیر امام(ره) درباره دعا/ آشنایی با مهمترین آداب دعا

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش دعا در آرامش بخشی روحی و روانی انسان گفت: ارتباط با خدا در واقع ارتباط با یک موجود برتر عالم است و همین که انسان احساس کند با بالاترین نیروی عالم ارتباط برقرار کرده است احساس امنیت و آرامش می کند و در این شرایط از روزمرگی و ارتباطهای روزانه خارج شده و با جان عالم ارتباط برقرار می کند که تمام امور عالم در دست اوست، این مسئله یک نوع آرامش روحی برای آدمی به ارمغان می آورد.

این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر نقش دعا در ارتقای اعتماد قلبی آدمی افزود: دعا در واقع خواستن از خداست، انسان می داند که در زندگی روزمره همه امور به دست خودش نیست و وقتی می خواهد مسئله ای را حل و یا کاری را انجام دهد چه بسا آن کار انجام نمی شود چون می داند تحقق آن وابسته به علل و عواملی است که از عهده او خارج است اما وقتی از خدا می خواهد در واقع از کسی می طلبد که همه امور به دست اوست و این یک نوع اعتماد قلبی را در انسان به همراه می آورد.

قائمی نیا تعبیر حضرت امام خمینی(ره) در مورد دعا را بهترین تفسیر در این خصوص دانست و گفت: امام می فرماید قرآن کلام نازل خداست که از آسمان به زمین آمده و ادعیه کلام صاعد است که از قلب و زبان بنده به سوی خدا می رود. وقتی به کلمات ائمه اطهار(ع) نگاه می کنیم با چنین تعابیری راجع به دعا روبرو می شوی که ایشان دعا را یک نوع کلام صاعد به سوی خدا می دانند که از بنده برخاسته و به سوی خدا می رود و یک نوع دیالوگ بین انسان و خداست.

وی تأکید کرد: دعا کردن مقید به یک روش نیست و هر انسانی در هرجا می تواند با خدا ارتباط برقرار کرده و حوائج خود را بخواهد مهم این است که ارتباط صادقانه و از روی خشوع باشد.

سردبیر "فصلنامه ذهن" با بیان اینکه ادعیه منسوب به ائمه اطهار نوعی از آداب را در خود دارند، یادآور شد: بیشتر دعاهای منسوب به ائمه(ع) با حمد و ثنای الهی و شمارش نعمتهای خدا آغاز می شود که این نشان می دهد انسان اگر از خدا چیزی طلب می کند نباید فراموش کند که چقدر خداوند به او عنایت داشته و نعمتهای زیادی را به او عطا کرده است.

حجت الاسلام قائمی نیا در پایان با تأکید بر رعایت آداب دعا تصریح کرد: بهترین دعا آن است که علاوه بر رعایت آداب، آن حالت معنوی و قلبی نیز همراه دعا باشد تا ان شاء الله مستجاب شود.