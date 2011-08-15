مصوبه دولت برای ساخت زندان جدید در شوشتر اجرایی نشد

سید محمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سفری که هیئت دولت به استان خوزستان داشت، مصوبه ای برای ساخت زندان جدید در شهرستان شوشتر تصویب شد که این امر تاکنون محقق نشده است.



وی ادامه داد: ظرفیت زندان فعلی شوشتر ۱۲۰ نفر است اما در حال حاضر بیش از چهار برابر ظرفیت استاندارد خود زندانی در خود جای داده که مشکلاتی را برای زندانیان به وجود می آورد و با وجود این شرایط تا کنون مصوبه دولت اجرایی نشده است.



عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس اظهار داشت: از طرفی دیگر این زندان در مکان نامناسبی قرار دارد و در جوار یک مدرسه ساخته شده و به نظر من زیبنده مکان و فضای آموزشی نیست که در کنار یک زندان قرار داشته باشد زیرا ممکن است اثرات منفی بر روی روحیه دانش آموزان بگذارد.



سادات ابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت زندان شهرستان شوشتر حدود 70 نفر است، افزود: این در حالیست که هم اکنون افزون بر 300 نفر در این ندامتگاه زندانی هستند.



وی گفت: در حال حاضر زندانیان این زندان به دلیل نبود ظرفیت در تمام نقاط، حتی در راه روها هم می خوابند.



این نماینده مجلس با بیان اینکه در یک زندان، مجرمان به دلیل جرمهای مختلفی زندانی شده اند، گفت: به همین دلیل در یک زندان استاندارد باید مجرمان با توجه به جرم صورت گرفته، دسته بندی بشوند این در حالیست که زندان شهرستان شوشتر بدون هیچ دسته بندی مجرمان را زندانی می کند که این امر موجب بروز آسیبهای اجتماعی در بین زندانیان شده است.



سادات ابراهیمی با بیان اینکه در تمام نقاط کشور زندان، در جایگاه تعلیم و تربیت زندانیان قرار دارد، افزود: متاسفانه زندان شهرستان شوشتر نه تنها مسائل تربیتی را اعمال نمی کند بلکه به دلیل نبود ظرفیت لازم مسائل بهداشتی و امنیتی هم بسیار کم رنگ شده است.



نماینده شوشتر و گتوند، یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت برای شهرستان شوشتر، ساخت زندان در اطراف شهر دانست و یاد‌آور شد: متاسفانه وزارت دادگستری به دلایل نامعلوم از اجرای این مصوبه خودداری کرده است.



وی تاکید کرد: مسئولان به ویژه وزارت دادگستری باید هرچه سریعتر برای ساخت زندان شهرستان شوشتر اقدام مناسبی را صورت بدهند.