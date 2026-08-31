به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد سادات ابراهیمی ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان‌های شوشتر و گتوند که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: پیرو سفر گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی به این شهرستان ها که حدود یک سال از آن می گذرد، امروز با حضور وی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان و فرمانداران بازدیدی از این شهرستان ها انجام شد.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: این بازدید با هدف ارزیابی دقیق مصوبات سفرهای گذشته و پایش میدانی پروژه‌های حوزه مسکن انجام شد.

وی با بیان اینکه مسائل مرتبط با مسکن از اولویت عای دولت و مجلس است، تصریح کرد: این موضوعات به صورت مستمر در حال رصد و پیگیری هستند.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نزدیک به ۸۰ درصد مصوبات سفرهای قبلی به مرحله اجرا رسیده است. با این حال، بخشی از چالش‌ها همچنان پابرجاست که با رهنمودهای معاون وزیر راه و شهرسازی و مذاکرات صورت‌گرفته، مقرر شد مسائل باقی‌مانده در سطح شهرستان و استان، طی یک بازه زمانی مشخص و با فوریت تعیین تکلیف شوند.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی با تأکید بر وضعیت عرضه مسکن بیان کرد: با توجه به مطالبه به حق مردم در برخی مناطق مبنی بر کمبود عرضه مسکن، یکی از محورهای کلیدی این سفر، رسیدگی به موانع موجود و شتاب‌بخشی به فرآیند واگذاری زمین و ساخت مسکن بود. امیدواریم با استمرار این پیگیری‌ها، دغدغه شهروندان در حوزه مسکن به حداقل ممکن کاهش یابد.