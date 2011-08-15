ایجاد شغل در لرستان وظیفه شرعی است/ پیشرفت استان در گرو کارآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان لرستان در سخنانی با تشریح شاخصه های مدیران موفق اظهار داشت: نشانه کمال در تقوا و حسن خلق، مدارا کردن با مردم و اهل خرد بودن است.

وی همچنین به عوامل رشد و توسعه استان اشاره کرد و گفت: اگر همت مردم و مسئولان بلند باشد می توانیم پیشرفت کرده و محرومیت ها را جبران کنیم.

شرافت و بزرگی به همتهای بلند است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شرافت و بزرگی به همتهای بلند است، یادآور شد: مدیران باید وقت خود را صرف کارهایی کنند که گره ای از مشکلات مردم باز می کند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مدیران نباید وقت خود را صرف کارهای کوچک و بی ارزش کنند، یادآور شد: تلاش و کوشش باید صرف فعالیتهایی شود که مورد نیاز مردم است.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت و توسعه استان باید چند امر را سرلوحه کارمان قرار دهیم، ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ کار و کارآفرینی از جمله این اولویتها است.

کارآفرینی در استان را تبدیل به فرهنگ کنیم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه لرستان نیازمند کار و کارآفرینی است، افزود: باید کارآفرینی را در استان تبدیل به یک فرهنگ کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مدیران باید ایجاد کارآفرینی را یک تکلیف بدانند، تصریح کرد: باید به ایجاد اشتغال در استان لرستان به عنوان یک وظیفه شرعی و واجب الهی نگاه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید کارآفرینی را جهاد در راه خدا بدانیم، یادآور شد: مدیران باید کار و کارآفرینی را وسیله عزت نفس و سعادت دنیا و آخرت خود بدانند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه کار عزت نفس و بی نیازی می آورد، عنوان کرد: باید فرهنگ کارآفرینی را در استان تبیین کنیم چرا که پیشرفت لرستان در سایه کارآفرینی است.

دولت در توزیع امکانات عدالت را رعایت کند

حجت الاسلام میرعمادی همچنین توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات را از دیگر عوامل توسعه استان دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید از وزیر مربوطه و دولت نیز همین درخواست را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در توزیع امکانات عدالت را رعایت کند و حق هر استان را بدهد، عنوان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز باید با پیگیری، ضمن گرفتن حق استان، کمبودها و کاستی ها را جبران کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: علاوه بر این در خود استان نیز باید اعتبارات و امکانات به صورت عادلانه توزیع شود.

توزیع اعتبارات نباید بر اساس فشارهای سیاسی و جناحی باشد

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات نباید بر اساس فشارهای سیاسی و جناحی باشد تصریح کرد: زیبنده نیست که اعتبارات در استان تحت فشار منبع قدرت و ثروت به صورت نا عادلانه توزیع شود.

وی ادامه داد: محرومیت زمانی پیدا می شود که امکانات و اعتبارات عادلانه توزیع نشود و امروز اگر لرستان به عنوان یک استان محروم شناخته شده برای این است که امکانات و اعتبارات به صورت عادلانه توزیع نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود تلاش برای فراهم کرد زیرساختها را از دیگر عوامل توسعه و پیشرفت استان دانست و بیان داشت: باید در این بخش سرمایه گذاری بیشتر و جدی تری صورت بگیرد.

حجت الاسلام میرعمادی ضمن تقدیر از تلاشهای دولت نهم و دهم در این زمینه عنوان کرد: در صورتی که زیرساختها در استان فراهم شود شاهد رشد سرمایه گذاری و کارآفرینی خواهیم بود.

ضرورت ترجیح منافع عموم مردم بر منافع شخصی و جناحی

وی با تاکید بر اینکه لرستان دارای ظرفیتهای فراوانی است، افزود: ظرفیتهای استان در بخش های مختلف کم نیست ولی متاسفانه از این ظرفیتها بهره برداری چندانی صورت نمی گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر ضرورت ترجیح منافع عموم مردم بر منافع شخصی، جناحی و طایفه ای تاکید کرد و گفت: تا زمانی که فکر ما، فکر جناحی و طایفه ای باشد توسعه امکان پذیر نخواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه توسعه تنها توسعه اقتصادی و صنعتی نیست، عنوان کرد: توسعه ای که مدنظر نظام است علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و مذهبی نیز است.

وی خواستار گسترش فضائل اخلاقی در محیط ادارات شد و گفت: اهمیت به نماز، سلامت اداری و عفاف و حجاب موجب توسعه می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر ضرورت نظارت و کنترل مدیران بر فعالیتها تاکید کرد و گفت: اگر نظارت و کنترل در مسیر حرکت ما تبیین شود از تضییع بیت المال جلوگیری می شود.