ابوذر ابراهیمی ترکان رایزن فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری نمایشگاه قرآن در آینه هنر ایران که از روز جمعه 4 شهریورماه در چچن برگزار شده است گفت: این نمایشگاه با حضور وزیر فرهنگ، معاون مفتی چچن، رئیس دانشگاه اسلامی و نمایندگان مجلس جمهوری چچن افتتاح شد.

وی افزود: نمایشگاه "قرآن در آینه هنر ایران" به صورت مشترک از سوی رایزنی فرهنگی ایران در روسیه وخبرگزاری مهر، اداره مفتیان چچن و وزارت فرهنگ چچن برگزار و با استقبال زیادی رو به رو شد.

ابراهیمی ترکان با اشاره به اینکه 50 عکس از خبرگزاری مهر در این نمایشگاه عرضه شده است گفت: این نمایشگاه پس از سفر رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر به مسکو و امضای یک تفاهمنامه به منظور برگزاری نمایشگاهی از عکسهای خبرگزاری مهر با محوریت رمضان دین و معنویت برپا شد.

رایزن فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه گفت: جمهوری مسلمان نشین روسیه 1 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد و در منطقه قفقاز شمالی واقع است، 90 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل داده اند.

وی با تأکید بر استقبال بی نظیر از این نمایشگاه گفت: همزمانی این نمایشگاه با ماه رمضان عاملی برای جلب توجه علاقمندان به موضوعات قرآنی بوده است. همچنین محرومیت 70 ساله این منطقه در دوران کمونیستی از فعالیتهای دینی و قرآنی به توجه، علاقه و افزایش این نوع فعالیتها منتهی شده است.

ابوذر ابراهیمی ترکان همچنین گفت: در حاشیه همایش بین المللی حج که چندی پیش در قازان برگزار شد با مفتی چچن دیدار و رایزنی های به منظور برگزاری این نمایشگاه صورت گرفت. قرار است نمایشگاه " قرآن در آینه هنر ایران" ماه اکتبر در مسکو و داغستان نیز برگزار شود.

وی گفت: این نمایشگاه در ماه اکتبر هنگام برگزاری مسابقات قرآن در مسکو برگزار می شود و در داغستان نیز با همکاری وزارت روابط خارجی و امور دینی داغستان برپا خواهد شد. تاریخ هر دونمایشگاه اکتبر درنظر گرفته شده اما زمان آنها همپوشانی ندارد.

ابراهیمی ترکان گفت: خبرگزاری مهر 150 عکس در اختیار ما قرار داده است که از این تعداد بخشی برای نمایشگاه مسکو درنظر گرفته شده و 50 قطعه از آنها در چچن به نمایش گذاشته شده است .

وی اظهار داشت: در نمایشگاه چچن همچنین کتابهای اسلامی که اخیرا به زبان روسی منتشر شده همچون "قرآن کتاب هدایت " امام خمینی(ره) و "تاریخ قرآن " آیت الله معرفت نیز ارائه شده است.

رایزن فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه با تأکید بر اهمیت ارتباط با جمهوریهای مسلمان نشین روسیه اظهار داشت: پس از فروپاشی روسیه در سال 1991 فدراسیون روسیه 164 میلیون نفر جمعیت داشت، اما امروز این جمعیت به 140 میلیون نفر کاهش یافته است که این امر حاکی از نرخ رشد منفی 8/5 درصدی است.

وی افزود: جمعیت مسلمانان روسیه در سال 1991 ، 13 میلیون نفر بود که در حال حاضر به 30 میلیون نفر رسیده است. اگر این نرخ رشد جمعیت مسلمان ادامه یابد روسیه به کشوری با غلبه جمعیتی مسلمانان تبدیل می شود.

ابراهیمی با یادآوری اینکه اسلام در روسیه ریشه ای قدیمی دارد، گفت: مسلمانان روسیه جمعیت مهاجر نبوده و جمعیت بومی هستند که یک پنجم جمعیت کل کشور را تشکیل داده اند. توجه به جمعیت مسلمان و ایجاد ارتباط با مسلمانان روسیه باید در اولویتهای کاری جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که این امر باید در رابطه با فعالیتهای قرآنی جمهوری اسلامی که مورد توجه است بیشتر مدنظر باشد. برگزاری این نمایشگاه در چچن تأثیرات و تأثرات بسیاری را برانگیخت و مردم توجه بسیار مناسبی به آن داشتند.

رایزن فرهنگی ایران در روسیه تأکید کرد:‌گاهی با یک قطعه عکس می توان مفاهیمی را منتقل کرد که این مفاهیم از لابه لای کلمات کتابها و سایر ابزارهای فرهنگی قابل انتقال نیستند.