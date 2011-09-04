روند کند احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس/ کمبود کتاب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه های عمومی نقش فراوانی را در توسعه فرهنگ مطالعه و افزایش میزان مطالعه به خصوص مطالعه کتابهای غیر درسی در هر جامعه ای ایفا می کنند. افراد مشتاق مطالعه می توانند بسیاری از نیازهای خود همانند کتابهای مورد نظر و یک فضای آرام برای مطالعه را از طریق کتابخانه های عمومی رفع کنند.

تاریخچه احداث کتابخانه های عمومی در استان هرمزگان به پیش از انقلاب باز می گردد. قبل از انقلاب سه کتابخانه عمومی در هرمزگان وجود داشت که به علت عدم وجود دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه مردم به دلیل فقر و محرومیت مورد استفاده چندانی قرار نمی گرفت.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کنار توسعه بخشهای اقتصادی استان هرمزگان روند توسعه فرهنگی این استان نیز شتاب خوبی به خود گرفت.

پس از انقلاب احداث فرهنگسرا به عنوان مکانی برای انجام فعالیتهای فرهنگی در دستور کار دولت قرار گرفت که کتابخانه‌های عمومی نیز در دل همین فرهنگسراها در هرمزگان ساخته شدند. این کتابخانه ها تنها دارای یک یا دو سالن مطالعه و یک مخزن کوچک کتاب بودند و استانداردهای بین المللی کتابخانه ها در آنها رعایت نمی شد.

اما از سال 84 به علت تاکیدات فدراسیون جهانی کتابداری و کتابخانه ها احداث کتابخانه های عمومی بر اساس استانداردهای این فدراسیون در دستور کار نهادهای فرهنگی استان هرمزگان به خصوص اداره کل کتابخانه های عمومی قرار گرفت. این استانداردها عبارتند از احداث دو سالن مجزا برای هر کتابخانه و همچنین ایجاد امکاناتی همچون خدمات اینترنتی، ایجاد بخش نشریات و محصولات فرهنگی، ایجاد مکانی برای نگهداری کودکان و ... بوده که طی سالهای اخیر تقریبا این موارد در کتابخانه‌های عمومی هرمزگان رعایت شده است.

روند کند احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس

اما یکی از مشکلات بزرگ و اصلی استان هرمزگان در بخش کتابخانه های عمومی عدم وجود یک کتابخانه مرکزی و مرجع در این استان است. کار ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس از سال 86 آغاز شده اما به علت عدم تخصیص اعتبارات کافی روند احداث آن بسیار کند است.

این در حالی است که در دیگر استانهای کشور به این مسئله توجه خاصی صورت گرفته و یکی از بزرگترین کتابخانه های کشور در شهر زاهدان و در منطقه جنوب شرق کشور وجود دارد اما هرمزگان پس از گذشت سالها هنوز فاقد یک کتابخانه مرکزی است.

بهرام پور اشرف مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس در سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به هرمزگان مورد تصویب قرار گرفت. زیربنای این کتابخانه هفت هزار متر مربع است و همچنین شش میلیارد و 500 میلیون تومان برای احداث آن در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه می گوید: تا کنون دو میلیارد تومان از اعتبارات احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس تامین شده و در صورت تامین مابقی اعتبارات این کتابخانه در سال 92 به بهره برداری می رسد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان در ادامه به احداث 15 کتابخانه تا پایان برنامه پنجم توسعه در هرمزگان اشاره می کند و می گوید که در حال حاضر عملیات احداث این 15 کتابخانه آغاز شده و با اتمام کار ساخت آنها میزان سرانه فضاهای کتابخانه در هرمزگان به حد مطلوبی خواهد رسید.

پوراشرف عنوان می کند: سه کتابخانه شهرک اندیشه بندرعباس، کتابخانه میناب و کتابخانه رودان در نیمه اول سال 91 به بهره برداری خواهند رسید که با بهره برداری از آنها میزان سرانه فضاهای کتابخانه در هرمزگان به دو متر برای هر نفر می‌رسد همچنین دو کتابخانه خلیج فارس جزیره قشم و کتابخانه بندرلنگه از جمله کتابخانه های مهم استان هرمزگان محسوب می‌شوند که از معماری بومی منحصر به فردی برخوردار هستند و در سال 91 افتتاح خواهند شد.

کمبود کتاب در کتابخانه های هرمزگان

استان هرمزگان همچنین یکی از استانهای برتر کشور در زمینه مطالعه کتابهای غیر درسی محسوب می شود. میزان مطالعه کتابهای غیر درسی در این استان 20 دقیقه در روز برای هر نفر است. اما با این وجود کتابخانه های عمومی هرمزگان از کمبود کتاب رنج می برند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان در این خصوص می گوید: استاندارد بین المللی میزان کتاب در کتابخانه های عمومی سه کتاب به ازای هر نفر است که متاسفانه در هرمزگان این رقم به یک کتاب برای یک نفر هم نمی رسد. در آخرین آماری که گرفته شده به ازای هر 100 نفر هرمزگانی 40 کتاب در کتابخانه ها وجود دارد.

وی عنوان می کند: برای رفع این مشکل طرح های مختلفی همچون طرح کتاب من را اجرا کرده ایم. در این طرح هر فردی که کتابی نیاز داشته باشد که در کتابخانه های هرمزگان موجود نباشد اداره کل کتابخانه ها آن کتاب را برای وی تهیه می کند و پس از استفاده آن کتاب در کتابخانه های عمومی نگهداری می شود. افرادی که دارای مدرک دکترا هستند در این طرح می توانند تا سقف شش عنوان کتاب را سفارش دهند و سقف افراد دیگر چهار عنوان کتاب است.

پوراشرف همچنین برگزاری نمایشگاههای کتاب در هرمزگان را یکی از عوامل افزایش تعداد کتب در هرمزگان می داند و می گوید که برگزاری نمایشگاههای کتاب طی سالهای اخیر در هرمزگان علاوه بر تامین کتب موجب افزایش علاقه مردم به مطالعه و افزایش اعضای کتابخانه های عمومی در هرمزگان شده است.

عدم کمک شهرداریها به کتابخانه ها

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان به عدم کمک شهرداریها به کتابخانه ها اشاره می کند و می گوید: طبق ماده شش قانون کتابخانه ها شهرداریها مکلف هستند تا نیم درصد از درآمد خود را به کتابخانه ها و توسعه فرهنگ کتابخوانی اختصاص دهند اما متاسفانه در هرمزگان به جز شهرداری بندرعباس که آن هم نه به طور کامل، دیگر شهرداریها به این وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند.

مردم هرمزگان علاقه فراوانی به مطالعه کتاب دارند و طبق آخرین آمارهای اعلام شده هر هرمزگانی به طور متوسط روزانه 20 دقیقه مطالعه غیر درسی انجام می دهد. علاوه بر این نویسندگان و ناشران خوش ذوق فراوانی در هرمزگان وجود دارند که اگر شرایط مطلوبی برایشان فراهم باشد می توانند در کشور درخشش مناسبی داشته باشند. همچنین انتظار می رود که با تخصیص هرچه سریعتر بودجه های مصوب شده فرهنگی استان هرمزگان، شرایط رشد و توسعه فرهنگی این استان جنوبی کشور فراهم شود.