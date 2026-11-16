به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیش‌دار ظهر دوشنبه در تشریح برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۶ نقطه خدمت کتابخانه‌ای شامل کتابخانه‌های عمومی، روستایی، سیار، پیشخوان و پانسیون‌های مطالعاتی در استان فعال است.

وی افزود: امسال ۲ دستگاه خودروی کتابخانه سیار از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به استان اختصاص یافته که این دو واحد در مجموع ۲۰ نقطه را تحت پوشش خدمات کتابخانه‌ای قرار می‌دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان، ادامه داد: یکی از این خودروها در شهرستان بندرعباس و خودروی دیگر در شهرستان میناب با عنوان «شجره طیبه» و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه اختصاص یافته است که از هفته جاری خدمات‌رسانی خود را در میناب آغاز می‌کند.

پیش‌دار با بیان اینکه کتابخانه‌های سیار بهترین راهکار برای ارائه خدمات در مناطق فاقد امکان احداث کتابخانه هستند، گفت: این واحدها خدماتی مشابه کتابخانه‌های ثابت به مردم ارائه می‌کنند و می‌توانند به صورت موقت بخشی از کمبود زیرساخت‌های کتابخانه‌ای را جبران کنند.

وی با اشاره به محرومیت ۲۱ شهر و ۳۴ روستای بالای ۲۵۰۰ نفر استان از کتابخانه، تصریح کرد: در حوزه توسعه کتابخانه‌ها با عقب ماندگی تاریخی مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم با اولویت بندی مناطق فاقد کتابخانه زمینه احداث کتابخانه‌های استاندارد را فراهم کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان هزینه‌بر بودن احداث کتابخانه را یکی از چالش‌های توسعه زیرساخت‌ها دانست و افزود: تا زمان تأمین اعتبار و ساخت کتابخانه‌های مورد نیاز توسعه کتابخانه‌های سیار می‌تواند راهکاری مؤثر برای پاسخ‌گویی به نیازهای مطالعاتی مردم باشد.

نقش خیران در توسعه کتابخانه‌های هرمزگان

پیش‌دار با اشاره به نقش خیران در توسعه فضاهای کتابخانه‌ای استان، گفت: انجمن خیرین کتابخانه ساز در سال گذشته با مشارکت و حمایت خود زمینه احداث ۲ کتابخانه در گیمش بستک و شهر گرو شهرستان سیریک را فراهم کرد.

وی افزود: خیران تاکنون در زمینه تأمین منابع و خرید کتاب نیز همکاری خوبی داشته‌اند و امیدواریم این مشارکت‌ها در احداث کتابخانه‌های مورد نیاز مناطق محروم استان نیز ادامه یابد.

افتتاح نخستین کتابخانه نسل چهارم هرمزگان در بندرلنگه

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان همچنین از اجرای طرح بازسازی، بازطراحی و هوشمندسازی کتابخانه‌ها با هدف تبدیل آن‌ها به کتابخانه‌های نسل چهارم خبر داد و اظهار کرد: این طرح در سطح کشور آغاز شده و در هرمزگان نیز در حال اجراست.

پیش‌دار ادامه داد: نخستین کتابخانه نسل چهارم و هوشمند استان در شهرستان بندرلنگه قرار است بهمن ماه افتتاح شود و این مجموعه با برخورداری از تجهیزات و امکانات استاندارد، زمینه جذب اعضای بیشتر و حضور اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند.

امانت ۲۷ هزار جلد کتاب در نیمه نخست سال

وی با اشاره به وضعیت مطالعه و استقبال مردم از کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۲۷ هزار جلد کتاب از کتابخانه‌های استان به امانت گرفته شده و همچنین ۱۲۷ هزار عنوان کتاب توسط مردم و اعضا در سالن‌های مطالعه کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر ۹۶۵ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های استان وجود دارد، افزود: با توجه به جمعیت حدود ۲ میلیون نفری هرمزگان باید برای تأمین و غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنیم.

پیش‌دار، تأکید کرد: منابع کتابخانه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل جذب مخاطب و افزایش مراجعه مردم است و تلاش می‌کنیم با خرید و توزیع کتاب نیازهای مطالعاتی اعضا و مراجعه کنندگان را تأمین کنیم.

وی همچنین به اهمیت بخش نشریات در کتابخانه‌ها اشاره کرد و گفت: نشریات روز کشور به صورت متمرکز خریداری و به کتابخانه‌های استان حتی کتابخانه‌های روستایی ارسال می‌شوند تا علاقه‌مندان در کنار استفاده از کتاب‌ها بتوانند از تازه‌ترین نشریات نیز بهره‌مند شوند.

پیشخوان کتابخانه‌ای؛ راهکاری برای روستاهای فاقد کتابخانه

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان در ادامه با اشاره به شرایط ایجاد کتابخانه در روستاها، اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های آمایش سرزمینی جمعیت روستا باید بیش از ۲۵۰۰ نفر باشد و شرایط لازم برای استفاده از خدمات کتابخانه‌ای را داشته باشد.

پیش‌دار، افزود: برای روستاهایی که امکان احداث کتابخانه مستقل در آن‌ها وجود ندارد، طرح پیشخوان کتابخانه‌ای پیش‌بینی شده است که بر اساس آن شوراها و دهیاری‌ها می‌توانند فضایی با مساحت حدود ۱۵۰ مترمربع در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار دهند.

وی ادامه داد: این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیته مربوطه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اجرایی می‌شود و تأمین فضای مورد نیاز، هزینه‌های نگهداری و نیروی انسانی بر عهده روستا خواهد بود و تأمین کتاب، امکانات تخصصی و آموزش‌های لازم از سوی مجموعه کتابخانه‌های عمومی پیگیری می‌شود.

همکاری دستگاه‌های فرهنگی برای ترویج کتابخوانی

پیش‌دار با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای توسعه فرهنگ مطالعه، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش‌وپرورش و فرمانداری‌ها از مجموعه‌های همکار کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداران ریاست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها را بر عهده دارند و همکاری این مجموعه‌ها در توسعه زیرساخت‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی نقش مهمی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان در پایان درباره وضعیت حقوق و مزایای کارکنان کتابخانه‌ها نیز، گفت: پرداخت حقوق کارکنان به صورت متمرکز انجام می‌شود و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز برای تأمین و بهبود حقوق کارکنان بر اساس قانون کار پیگیری‌های لازم را انجام داده است.