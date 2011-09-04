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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

آیت الله صفایی بوشهری:

رئیسعلی نماد مبارزه طلبی مردم جنوب علیه استعمار است

رئیسعلی نماد مبارزه طلبی مردم جنوب علیه استعمار است

دلوار - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: شهید رئیسعلی دلواری و یارانش نماد مبارزه طلبی مردم خطه جنوب علیه استعمار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری عصر یکشنبه در همایش بزرگداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری در زادگاهش دلوار افزود: قیام مردم به رهبری شهید رئیسعلی دلواری حماسه ای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است.

وی اظهارداشت: قیام مردم تنگستان پایانی بر حرکت های ننگین و استعمارگرانه انگلیس بود و چنان درسی به این متجاوزان داد که بعد از آن هیچگاه استعمار پیر به خطه جنوب ایران متعرض نشد.

امام جمعه بوشهر فریاد رئیسعلی را فریاد دین و حرکت او و یارانش را دارای ثمرهایی همیشگی عنوان کرد و گفت: ایمان، اخلاص، دفاع از میهن فعالیت در راه خدا و رسیدن به درجه رفیع شهادت از عوامل اصلی ماندگاری و زنده ماندن راه و نام رئیسعلی در اذهان جهانیان است.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم استان در بیانیه ای که مراحل حقوقی آن از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است اعتراض خود را به تجاوزهای استعمار پیر به سازمان ملل متحد ابلاغ خواهند کرد.

حجت الاسلام زاهد دوست امام جمعه دلوار نیز خواستار نامگذاری یازدهم شهریور روز قبل از شهادت شهید رئیسعلی دلواری به نام روز دلوار شد.

در حاشیه این همایش، از تابلوی کنگره ملی سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری و مبارزان با استعمار انگلیس در خلیج فارس رونمایی و از خانم گل اندام شهیدی نوه آن شهید تجلیل شد.

کد مطلب 1398980

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