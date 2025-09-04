  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

واگذاری ۱۱۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران تولید انرژی پاک در بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به واگذاری بیش از هزار و ۱۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران تولید انرژی پاک خورشیدی، این اقدام را گامی در رفع ناترازی برق استان و توسعه پایدار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص)، آغاز هفته وحدت و گرامیداشت روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس، بر صیانت از وحدت ملی و مردمی بودن مدیران تأکید کرد.

وی با بزرگداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و دیگر شهدای میهن، اظهار داشت: معتقدم رئیسعلی دلواری و دلاوران جنوب که در مقابل استعمار انگلیس و تجاوز او به خاک میهن ایستادگی کردند، نماد ملی مقاومت ملت ایران هستند که در تاریخ معاصر ماندگار شده‌اند.

استاندار بوشهر ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیرشان، صیانت از اتحاد ملی را وظیفه‌ای همگانی دانستند و باید این فرمایش معظم‌له را محور فعالیت‌ها و گفتار خود قرار دهیم.

زارع با اشاره به اقدامات سال گذشته مدیران استان، تصریح کرد: خادمان مردم استان بوشهر طی یک سال گذشته کوشیدند با رویکرد وفاق ملی و استفاده از ظرفیت همه نخبگان و دلسوزان استان، برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای بوشهر را تدوین کنند و بر این مبنا طی هفته دولت امسال بیش از هزار و ۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سراسر استان تقدیم مردم عزیز شد.

وی اعتماد مردم را سرمایه اجتماعی دولت دانست و خاطرنشان کرد: باور قلبی من این است اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم است و با تأسی از مشی دکتر پزشکیان رییس‌جمهوری باید مردمی‌بودن، برخورد صادقانه و شفاف با مردم و سعه‌صدر در شنیدن دغدغه‌ها و خواسته‌های آنان جزو الگوهای رفتاری مدیران باشد.

استاندار بوشهر با تأکید بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم در برنامه‌های دولت، تاکید کرد: موضوع اقتصاد و معیشت مردم برای دولت در اولویت است و بر این مبنا تاکید دارم دستگاه‌های مسئول در این زمینه اهتمام کافی و لازم را داشته باشند تا مردم عزیز در این بخش دغدغه‌ای نداشته باشند.

دکتر زارع اضافه کرد: انتظار دارم مدیران دستگاه‌ها ضمن پرهیز از روزمرگی، با خلاقیت و بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه، چالش‌های سازمانی را مدیریت کنند و در این زمینه از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، بانوان و جوانان غافل نشوند.

وی افزود: یکی از چالش‌های کنونی کشور و استان، مسئله ناترازی‌ها است و مدیریت این موضوع، در کنار اینکه باید با همراهی مردم باشد، نیازمند برنامه‌ریزی است از این رو انتظار دارم در راستای اجرای برنامه دستگاه‌ها و سازمان‌ها ذیل کلان برنامه توسعه استان جدیت لازم صورت گیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به رشد انرژی‌های پاک در استان، گفت: برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی بیش از هزار و ۱۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.

