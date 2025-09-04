به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص)، آغاز هفته وحدت و گرامیداشت روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس، بر صیانت از وحدت ملی و مردمی بودن مدیران تأکید کرد.

وی با بزرگداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و دیگر شهدای میهن، اظهار داشت: معتقدم رئیسعلی دلواری و دلاوران جنوب که در مقابل استعمار انگلیس و تجاوز او به خاک میهن ایستادگی کردند، نماد ملی مقاومت ملت ایران هستند که در تاریخ معاصر ماندگار شده‌اند.

استاندار بوشهر ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیرشان، صیانت از اتحاد ملی را وظیفه‌ای همگانی دانستند و باید این فرمایش معظم‌له را محور فعالیت‌ها و گفتار خود قرار دهیم.

زارع با اشاره به اقدامات سال گذشته مدیران استان، تصریح کرد: خادمان مردم استان بوشهر طی یک سال گذشته کوشیدند با رویکرد وفاق ملی و استفاده از ظرفیت همه نخبگان و دلسوزان استان، برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای بوشهر را تدوین کنند و بر این مبنا طی هفته دولت امسال بیش از هزار و ۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سراسر استان تقدیم مردم عزیز شد.

وی اعتماد مردم را سرمایه اجتماعی دولت دانست و خاطرنشان کرد: باور قلبی من این است اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم است و با تأسی از مشی دکتر پزشکیان رییس‌جمهوری باید مردمی‌بودن، برخورد صادقانه و شفاف با مردم و سعه‌صدر در شنیدن دغدغه‌ها و خواسته‌های آنان جزو الگوهای رفتاری مدیران باشد.

استاندار بوشهر با تأکید بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم در برنامه‌های دولت، تاکید کرد: موضوع اقتصاد و معیشت مردم برای دولت در اولویت است و بر این مبنا تاکید دارم دستگاه‌های مسئول در این زمینه اهتمام کافی و لازم را داشته باشند تا مردم عزیز در این بخش دغدغه‌ای نداشته باشند.

دکتر زارع اضافه کرد: انتظار دارم مدیران دستگاه‌ها ضمن پرهیز از روزمرگی، با خلاقیت و بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه، چالش‌های سازمانی را مدیریت کنند و در این زمینه از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، بانوان و جوانان غافل نشوند.

وی افزود: یکی از چالش‌های کنونی کشور و استان، مسئله ناترازی‌ها است و مدیریت این موضوع، در کنار اینکه باید با همراهی مردم باشد، نیازمند برنامه‌ریزی است از این رو انتظار دارم در راستای اجرای برنامه دستگاه‌ها و سازمان‌ها ذیل کلان برنامه توسعه استان جدیت لازم صورت گیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به رشد انرژی‌های پاک در استان، گفت: برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی بیش از هزار و ۱۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.