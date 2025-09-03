شهید رئیسعلی دلواری نماد ملی مقاومت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با استعمار و همایش ما و غرب، با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان، دوازدهم شهریور را نماد غرور ملی و مقاومت تاریخی مردم ایران، به‌ویژه مردم بوشهر، دانست و گفت: ۱۲ شهریورماه، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری سردار بزرگ میهن و فرمانده قیام جنوب علیه اشغالگران انگلیسی است و یاد این سردار دلاور را گرامی می‌دارم.

وی با قدردانی از حضور اندیشمندان، استادان دانشگاه و مسئولان استان و کشور، اظهار کرد: اگرچه در طول تاریخ، کشور عزیزمان ایران مورد هجوم اقوام مختلف بوده اما به گواه اسناد متقن تاریخی هیچگاه در مقابل این متجاوزان سر تعظیم فرود نیاورده‌ایم.

زارع افزود: دفاع از میهن و سرزمین، اندیشه‌ای نیست که منحصر به یک دوره زمانی خاص یا گروهی از افراد در مقطعی از تاریخ باشد بلکه ایرانیان سرافراز، در کنار اینکه مردمانی صلح طلب بوده‌اند، هرگز تجاوز و تعدی را نپذیرفتند و با پایمردی، از سرزمین خود دفاع کرده‌اند

استاندار بوشهر ادامه داد: در روزگاری که استعمار انگلیس برای حفظ منافع خود در هندوستان، در نبرد با عثمانی بر آنها پیروز شد و به‌تدریج بر عراق هم تسلط یافت و در جنوب ایران، بر تحرکات نظامی خود افزود؛ رئیسعلی دلواری با گرد آوردن مبارزان محلی و دلیران تنگستان، بوشهر، دشتی و دشتستان و گرفتن حکم جهاد از علما، به دفاع از بوشهر و سرزمین و ارزش‌هایمان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه شهادت رئیس علی دلواری به‌عنوان روز ملی مبارزه با استعمار تعیین شده است خاطرنشان کرد: معتقدم سالروز شهادت رئیسعلی دلواری در دوازدهم شهریورماه که به نام روز ملی مبارزه با استعمار نامگذاری شده، صرفاً یک تاریخ نیست بلکه یادآور غرور ملی ایرانیان و ایستادگی آنان مقابل متجاوزان به میهن است که تلالو این باور و اندیشه، در سراسر تاریخ معاصر ما به چشم می‌خورد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه شهید رئیسعلی دلواری تنها یک مبارز محلی نیست، بلکه نماد ملی مقاومت ایرانی است خاطرنشان کرد: این موضوع مهم را یادآوری می‌کند که باید مجاهدت‌های شهدای راه استقلال و ایستادگی در برابر دخالت‌های بیگانگان را پاس بداریم و فرهنگ مقاومت، عزت و استقلال را به نسل‌های جدید منتقل کنیم.

زارع بر ضرورت استمرار نشست‌ها و همایش‌های علمی و پژوهشی برای تبیین ابعاد گوناگون مقاومت مردم جنوب و انتقال این فرهنگ به جوانان تأکید کرد و گفت: این ایستادگی و مقاومت منبع عزت و استقلال ملی است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، میراثی ارزشمند است که باید آن را حفظ و گرامی داشت.