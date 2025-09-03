  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

شهید رئیسعلی دلواری نماد ملی مقاومت ایرانی است

شهید رئیسعلی دلواری نماد ملی مقاومت ایرانی است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: شهید رئیسعلی دلواری سردار بزرگ مبارزه با استعمار انگلیس نماد ملی مقاومت ملت بزرگ ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با استعمار و همایش ما و غرب، با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان، دوازدهم شهریور را نماد غرور ملی و مقاومت تاریخی مردم ایران، به‌ویژه مردم بوشهر، دانست و گفت: ۱۲ شهریورماه، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری سردار بزرگ میهن و فرمانده قیام جنوب علیه اشغالگران انگلیسی است و یاد این سردار دلاور را گرامی می‌دارم.

وی با قدردانی از حضور اندیشمندان، استادان دانشگاه و مسئولان استان و کشور، اظهار کرد: اگرچه در طول تاریخ، کشور عزیزمان ایران مورد هجوم اقوام مختلف بوده اما به گواه اسناد متقن تاریخی هیچگاه در مقابل این متجاوزان سر تعظیم فرود نیاورده‌ایم.

زارع افزود: دفاع از میهن و سرزمین، اندیشه‌ای نیست که منحصر به یک دوره زمانی خاص یا گروهی از افراد در مقطعی از تاریخ باشد بلکه ایرانیان سرافراز، در کنار اینکه مردمانی صلح طلب بوده‌اند، هرگز تجاوز و تعدی را نپذیرفتند و با پایمردی، از سرزمین خود دفاع کرده‌اند

استاندار بوشهر ادامه داد: در روزگاری که استعمار انگلیس برای حفظ منافع خود در هندوستان، در نبرد با عثمانی بر آنها پیروز شد و به‌تدریج بر عراق هم تسلط یافت و در جنوب ایران، بر تحرکات نظامی خود افزود؛ رئیسعلی دلواری با گرد آوردن مبارزان محلی و دلیران تنگستان، بوشهر، دشتی و دشتستان و گرفتن حکم جهاد از علما، به دفاع از بوشهر و سرزمین و ارزش‌هایمان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه شهادت رئیس علی دلواری به‌عنوان روز ملی مبارزه با استعمار تعیین شده است خاطرنشان کرد: معتقدم سالروز شهادت رئیسعلی دلواری در دوازدهم شهریورماه که به نام روز ملی مبارزه با استعمار نامگذاری شده، صرفاً یک تاریخ نیست بلکه یادآور غرور ملی ایرانیان و ایستادگی آنان مقابل متجاوزان به میهن است که تلالو این باور و اندیشه، در سراسر تاریخ معاصر ما به چشم می‌خورد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه شهید رئیسعلی دلواری تنها یک مبارز محلی نیست، بلکه نماد ملی مقاومت ایرانی است خاطرنشان کرد: این موضوع مهم را یادآوری می‌کند که باید مجاهدت‌های شهدای راه استقلال و ایستادگی در برابر دخالت‌های بیگانگان را پاس بداریم و فرهنگ مقاومت، عزت و استقلال را به نسل‌های جدید منتقل کنیم.

زارع بر ضرورت استمرار نشست‌ها و همایش‌های علمی و پژوهشی برای تبیین ابعاد گوناگون مقاومت مردم جنوب و انتقال این فرهنگ به جوانان تأکید کرد و گفت: این ایستادگی و مقاومت منبع عزت و استقلال ملی است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، میراثی ارزشمند است که باید آن را حفظ و گرامی داشت.

کد خبر 6578744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها