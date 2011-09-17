ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز طی این مدت 17 میلیون لیتر بنزین سوپر، 305 میلیون لیتر بنزین معمولی و 9 میلیون لیتر نفت سفید را در این استان توزیع کرده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز ادامه داد: همچنین این شرکت طی مدت یادشده، 178 میلیون لیتر نفتگاز و 38 میلیون لیتر نفتکوره را توزیع کرده است.

وی اضافه کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف پنج فرآورده نفتی شامل بنزین معمولی، بنزین سوپر، نفتگاز، نفت سفید و نفتکوره در استان البرز کاهش یافت.

این مسئول گفت: بنزین سوپر و معمولی به ترتیب از کاهشی معادل 11.4 و 4.5 درصد برخوردار بوده که علت این امر مدیریت مصرف و جایگزینی سوخت CNG به جای بنزین بوده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز افزود: همچنین افزایش قیمت در کلیه بخشهای مختلف، توزیع از طریق کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی را می توان از مهمترین عوامل کاهش مصرف نفتگاز در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان البرز دانست.

وی یادآور شد: این امر از کاهش پنج درصدی برخوردار بوده است.