شکوری: مصرف بنزین در گیلان به بیش از ۵.۲ میلیون لیتر رسید

مجتبی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۳۶ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۱۰۱ جایگاه CNG، از افزایش مصرف بنزین استان به بیش از ۵.۲ میلیون لیتر در روز خبر داد و اظهار کرد: جایگاه‌های جدید در مسیرهای پرتردد و کارت‌های اضطراری سوخت برای مسافران تابستانی راه‌اندازی شده است.

شکوری افزود: تمام جایگاه‌های استان فعال هستند و خوشبختانه شش جایگاه جدید نیز در دست احداث داریم این جایگاه‌ها در مسیرهای پرتردد مانند آزادراه قزوین و شهرهای گردش‌پذیر مانند آستارا، رضوانشهر و انزلی ایجاد می‌شوند تا دسترسی آسان مردم و مسافران به سوخت و خدمات رفاهی فراهم شود.

وی با اشاره به میزان مصرف بنزین ادامه داد: مصرف بنزین در استان اکنون به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر در روز رسیده و در روزهای پیک مصرف، حساسیت و نظارت بر توزیع سوخت افزایش می‌یابد استان گیلان به عنوان مقصد گردشگری، پذیرای تعداد زیادی مسافر است و تلاش می‌کنیم تمامی جایگاه‌ها و خدمات رفاهی آماده خدمت‌رسانی باشند.

شکوری درباره کارت‌های سوخت اضطراری بنزین گفت: بر اساس مصوبه دولت، ۹۵ درصد تراکنش‌ها باید با کارت سوخت شخصی انجام شود با این حال در مسیرهای اصلی، برای مسافران تابستانی کارت‌های اضطراری اختصاص داده‌ایم این کارت‌ها محدود به ۲۵۰ تراکنش در هر شبانه‌روز هستند و سقف ماهانه آن‌ها ۶ هزار لیتر است. همچنین ۶۰ لیتر سوخت یارانه‌ای و ۱۰۰ لیتر غیر یارانه‌ای برای هر کارت شارژ می‌شود.

وی ادامه داد: با استفاده از گزارش‌های پایانه‌های حمل و نقل و تعداد خودروهای ورودی به استان، مدیریت مصرف سوخت به‌صورت دقیق انجام می‌شود تابستان امسال، با توجه به افزایش ورودی خودرو به استان با همراهی سازمان های مرتبط توزیع سوخت به خوبی کنترل شد.

شکوری همچنین به وضعیت جایگاه‌های CNG و توزیع نفت سفید در روستاهای فاقد گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: از میان ۱۰۱ جایگاه CNG، ۶۱ جایگاه تک منظوره و ۴۰ جایگاه دو منظوره فعال هستند و بالغ بر ۲۰۴۰ نازل بنزین و نفت گاز خدمات‌رسانی می‌کنند. برای روستاهای فاقد گاز طبیعی، ۱۱۹ فروشنده نفت سفید فعال داریم و در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار لیتر نفت سفید توزیع شده است.