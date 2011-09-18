  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۱۲

حجت‌الاسلام محلوجی:

کارگروه‌های تخصصی قرآنی در آستان هلال‌ بن‌علی(ع) تشکیل می‌شود

کارگروه‌های تخصصی قرآنی در آستان هلال‌ بن‌علی(ع) تشکیل می‌شود

آران و بیدگل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل گفت: در راستای پیشبرد سیاستهای قرآنی آران و بیدگل، کارگروه‌های تخصصی قرآنی در آستان هلال‌بن‌علی(ع) تشکیل می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا محلوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای قرآنی آستان مقدس حضرت محمد‌هلال‌بن‌علی(ع) به عنوان مهمترین پایگاه مذهبی و قرآنی این شهرستان اظهار داشت: آموزش قرآن در رده‌های سنی کودکان و نوجوانان توسط اساتید برجسته کشوری و تربیت قاریان ممتاز کشوری و بین‌المللی، لازمه پیشبرد اهداف قرآنی این مکان مقدس است.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی قرآنی، مهمترین وظیفه آستان مقدس حضرت محمد‌هلال‌بن‌علی(ع) در راستای پیشبرد سیاستهای قرآنی شهرستان است و ایجاد و توسعه مؤسسات قرآنی، ساماندهی انجمنهای محلی تلاوت قرآن و توسعه و ترویج عمومی مفاهیم قرآن کریم از مهمترین شاخصه‌های شهر نمونه قرآنی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل با تاکید بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ علوم قرآنی در جامعه ادامه داد: برگزاری محافل قرآنی بهترین بستر برای ترویج و گسترش فرهنگ علوم قرانی در جامعه است و مسئولان باید در این زمینه برنامه ریزی جامعی انجام دهند.

آستان مقدس حضرت محمد‌هلال‌بن‌علی(ع) در شمالی‌ترین نقطه استان اصفهان در شهر نمونه قرآنی آران و بیدگل واقع شده است.

کد مطلب 1410299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها