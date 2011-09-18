حجتالاسلام علیرضا محلوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای قرآنی آستان مقدس حضرت محمدهلالبنعلی(ع) به عنوان مهمترین پایگاه مذهبی و قرآنی این شهرستان اظهار داشت: آموزش قرآن در ردههای سنی کودکان و نوجوانان توسط اساتید برجسته کشوری و تربیت قاریان ممتاز کشوری و بینالمللی، لازمه پیشبرد اهداف قرآنی این مکان مقدس است.
وی افزود: تشکیل کارگروههای تخصصی قرآنی، مهمترین وظیفه آستان مقدس حضرت محمدهلالبنعلی(ع) در راستای پیشبرد سیاستهای قرآنی شهرستان است و ایجاد و توسعه مؤسسات قرآنی، ساماندهی انجمنهای محلی تلاوت قرآن و توسعه و ترویج عمومی مفاهیم قرآن کریم از مهمترین شاخصههای شهر نمونه قرآنی است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل با تاکید بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ علوم قرآنی در جامعه ادامه داد: برگزاری محافل قرآنی بهترین بستر برای ترویج و گسترش فرهنگ علوم قرانی در جامعه است و مسئولان باید در این زمینه برنامه ریزی جامعی انجام دهند.
آستان مقدس حضرت محمدهلالبنعلی(ع) در شمالیترین نقطه استان اصفهان در شهر نمونه قرآنی آران و بیدگل واقع شده است.
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