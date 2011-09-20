دبیر جشنواره هنری دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره، ایجاد زمینه برای بروز خلاقیتهای دانشآموزان، تقویت اعتقادات و باورهای دینی، روحیه خودباوری، مسئولیتپذیری، حفظ و تداوم هنرهای بومی، سنتی و ملی ایران اسلامی در بین دانشآموزان است.
جواد طوسی گفت: آثار ارائه شده در بیست و نهمین جشنواره هنری دانشآموزان برگزیده سراسر کشور، بیانگر هویت ملی، مذهبی و اسلامی پدیدهآورندگان آن است که سرچشمه و محمل اصلی آن قرآن و اسلام ناب محمدی (ص) است و نویدبخش حضور هنرمندان متعهد، با نشاط و شاداب در آینده نزدیک است.
وی تصریح کرد: در این جشنواره دانشآموزان در بخش هنرهای آوایی از میان سرودهای برگزیده مرحله استانی تعداد 194 نفر دانشآموز پسر در قالب 10 گروه سرود و 285 نفر دانشآموز دختر در قالب 15 گروه سرود به مرحله کشوری راه یافتند.
رئیس اداره هنری ادارهکل امور تربیتی و مشاوره خراسان رضوی گفت: در سرود همگانی از 85 مدرسه منتخب در سطح کشور و در سرود همسرایان فجر از استانهای برگزیده نیز تقدیر شد.
طوسی استان نمونه در سرود همگانی و سرود همسرایان فجر را استان ایلام معرفی کرد.
وی اضافه کرد: در بخش هنرهای دستی و تجسمی از میان نه هزار اثر رسیده 285 اثر توسط هیئت داوران انتخاب و به مرحله کشوری رسید که 82 اثر مربوط به پسران و 176 اثر مربوط به دختران است.
وی گفت: در بخش فیلم کوتاه از میان بیش از پانزده هزار فیلم تولید شده در سطح کشور در ساختارهای مستند، داستانی، انیمیشن، نماآهنگ تعداد 400 فیلم بهعنوان منتخب استانها به دفتر جشنواره رسید که هیئت داوران این بخش تعداد 85 فیلم مربوط به پسران و 87 فیلم مربوط به دختران را انتخاب و برای راهیابی به مرحله کشوری معرفی کردند.
دبیر بیست و نهمین جشنواره هنری دانشآموزان کشور گفت: مرحله بینالمللی نهمین جشنواره دانشآموزان فیلمساز به همراه چهل و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم رشد در آبان ماه در تهران برگزار میشود که فیلمهای منتخب دانشآموزان ایران به رقابت با فیلمهای دانشآموزان سایر کشورها خواهد پرداخت.
طوسی اضافه کرد: در بخش هنرهای نمایشی نیز با دو گرایش تئاتر عروسکی و صحنهای از میان نمایشهای برگزیده مرحله استانی، هشت نمایش عروسکی پسران و 12 نمایش صحنهای پسران، و ده نمایش عروسکی دختران و نه نمایش صحنهای دختران با حضور 454 نفر دانشآموز هنرمند عرصه تئاتر به همراه مربیان فنی و مربیان پرورشی در جشنواره شرکت کردند که از همه آنها تقدیر بهعمل آمد.
وی گفت: در بیست و نهمین جشنواره هنری دانشآموزان برگزیده یک هزار و 350 نفر دانشآموز هنرمند پسر و دختر حضور داشتند.
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