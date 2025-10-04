روایتی از جشنواره فیلم اصفهان؛ دختر برقی۲ الهام بخش تماشاگران

خبرگزاری مهر، گروه استانها- کوروش دیباج: ظهر شنبه با شور و هیجان خاصی آغاز شد. در خیابانهای منتهی به سینما ساحل اصفهان میشد از همان ساعتهای اولیه حضور گروههای پرشور دانشآموزی را دید که با لباسهای متحدالشکل مدرسه، همراه با مربیان و گاهی والدین خود، به سمت سینما میرفتند. نگاهها پر از کنجکاوی و شوق بود؛ برای بسیاری از آنان تجربه حضور در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، آن هم در اولین روز و تماشای یک فیلم تازه و پرهیجان، فرصتی فراموشنشدنی به شمار میرفت.
فضای سینما ساحل با پرچمها و پوسترهای رنگارنگ جشنواره آراسته شده بود. صدای خندهها، همهمهها و گاهی زمزمههایی درباره فیلمی که قرار بود اکران شود، در هوای صبحگاهی اصفهان پیچیده بود. در نگاه بسیاری از دختران دانشآموز برق اشتیاقی دیده میشد که با عنوان فیلم، یعنی دختر برقی ۲، همخوانی داشت. گویی خودشان قهرمانان آینده این پرده سینمایی بودند.
آغاز اکران در حضور تماشاگران کوچک و پرشور
وقتی چراغها خاموش شد و پرده روشن شد، سالن از هیجان موج برداشت. دانشآموزان با دقت به پرده چشم دوخته بودند. از همان دقایق ابتدایی مشخص بود که روایت حسین قناعت توانسته با زبان ساده و تصویری، ذهن و احساس این تماشاگران خردسال و نوجوان را درگیر کند. دختر برقی ۲ داستانی داشت که بهخوبی میان تخیل و واقعیت پل میزد؛ روایتی از یک دختر ربات که در مسیر خود با چالشهایی انسانی و عاطفی روبهرو میشود و همین مسئله باعث شد که بسیاری از مخاطبان خردسال با وی همذاتپنداری کنند.
صدای خندهها در جاهایی که شوخی و موقعیتهای طنز وارد داستان میشد، فضای سالن را پر میکرد. در لحظات حساس و پرهیجان نیز نفسها در سینه حبس میشد و گاهی صدای آه کشیدن یا تعجب بچهها بلند میشد. این واکنشها نشان میداد که فیلم توانسته بهخوبی با مخاطب اصلی خود ارتباط برقرار کند.
روایتهایی از زبان دانشآموزان
پس از پایان فیلم، فرصتی دست داد تا با چند گروه از دختران دانشآموز درباره تجربه تماشای فیلم گفتوگو کنم.
یکی از دانشآموزان کلاس ششم گفت که شخصیت اصلی برای وی بسیار الهامبخش بوده است.
وی توضیح داد که دختر برقی به او یاد داده حتی اگر متفاوت از دیگران باشی، باز هم میتوانی قهرمان زندگی خودت باشی.
دانشآموز دیگری که کلاس چهارم بود، با هیجان از صحنهای سخن گفت که قهرمان داستان با دوستانش همکاری میکرد تا مشکل بزرگ را حل کنند. به گفته وی، این بخش به او آموخت که کار گروهی مهم است و هیچکس به تنهایی نمیتواند همه مشکلات را برطرف کند.
برای بسیاری از دختران، ترکیب تخیل و فناوری در فیلم جذابیت ویژهای داشت. یکی از دانشآموزان نوجوان اشاره کرد که دوست دارد روزی مهندس رباتیک شود و این فیلم به وی انگیزه بیشتری داد. وی گفت که حالا باور کرده دختران هم میتوانند در دنیای فناوری و علوم پیشگام باشند.
جشنوارهای برای پرورش رویاها
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان تنها یک رویداد فرهنگی نیست؛ این جشنواره به محلی برای پرورش رویاها و تخیل کودکان تبدیل شده است. وقتی جمعیت پرشور دختران دانشآموز از سالن بیرون آمدند، میشد دید که بسیاری از آنان با دوستانشان درباره داستان فیلم بحث میکردند. بعضی درباره شخصیت دختر ربات و قدرتهایش سخن میگفتند، برخی دیگر درباره دوستی و همبستگی شخصیتها صحبت میکردند و گروهی نیز به آینده خود فکر میکردند.
یکی از مربیان مدارس که گروهی از دختران را همراهی میکرد، گفت که چنین جشنوارههایی باعث میشود دانشآموزان در کنار آموزش رسمی، تجربههای فرهنگی متفاوتی کسب کنند.
وی تأکید کرد که سینما میتواند ذهن کودکان را برای آیندهای خلاقتر و انسانیتر آماده سازد.
سینما ساحل؛ قلب تپنده جشنواره
سینما ساحل در نخستین روز جشنواره به معنای واقعی کلمه قلب تپنده این رویداد بود. صفهای طولانی، پرچمهای رنگی، حضور داوطلبان و مسئولان جشنواره،ث و همچنین استقبال گسترده دانشآموزان باعث شد فضایی زنده و پویا شکل بگیرد. در گوشهای از لابی سینما، غرفههایی برای معرفی کتاب، اسباببازیهای آموزشی و حتی کارگاههای کوچک هنری برپا شده بود. دختران دانشآموز پس از خروج از سالن، با شور و شوق به این غرفهها سر میزدند و این تجربه فرهنگی را تکمیل میکردند.
یکی از دانشآموزان در حالی که بروشور جشنواره را در دست داشت، با لبخند گفت که هر سال منتظر چنین روزی است و حضور در جشنواره برای وی مانند یک عید کوچک است.
وی افزود که تماشای فیلم در کنار دوستان و در فضای جشنواره تفاوت زیادی با تماشای تلویزیون یا فیلمهای خانگی دارد.
تأثیر فیلم بر هویت و اعتمادبهنفس دختران
فیلم دختر برقی ۲، همانطور که کارگردان پیشتر گفته بود، قهرمانی دخترانه را در مرکز روایت خود قرار داده است. همین ویژگی باعث شد که بسیاری از دانشآموزان دختر با قهرمان داستان همذاتپنداری کنند. وقتی از یکی از دانشآموزان پرسیدم اگر خودت روزی جای دختر برقی باشی چه کار میکنی، با قاطعیت پاسخ داد که تلاش میکند از تواناییهایش برای کمک به دیگران استفاده کند.
چنین پاسخهایی نشان میدهد که فیلم توانسته پیامهای مهمی درباره اعتمادبهنفس، توانمندی دختران و اهمیت اخلاق و همکاری را به مخاطبان منتقل کند. جشنواره نیز بستری فراهم کرده است که این پیامها در فضایی جمعی و پرشور به اشتراک گذاشته شود.
جشنواره؛ پلی میان نسلها
جالب آن بود که در میان تماشاگران، علاوه بر دانشآموزان، معلمان، مربیان و گاهی والدین نیز حضور داشتند. در لابی سینما میشد گفتوگوهایی شنید که والدین از یادآوری فیلمهای کودکی خود سخن میگفتند و آنها را با فیلم امروز مقایسه میکردند. این پیوند میان نسلها یکی از ارزشمندترین ابعاد جشنواره است؛ جایی که کودک، نوجوان و بزرگسال در کنار یکدیگر از هنر سینما لذت میبرند و درباره ارزشهای انسانی و اجتماعی به بحث مینشینند.
پایانبندی پرشور روز اول
وقتی نخستین روز جشنواره به پایان رسید و آخرین گروههای دانشآموز سالن سینما ساحل را ترک کردند، هنوز صدای خندهها و بحثهای پرشور آنان در فضا میپیچید. در چهرههایشان برق امید و هیجان دیده میشد. بسیاری از آنان وعده میدادند که برای روزهای بعد جشنواره هم برمیگردند تا فیلمهای دیگر را ببینند.
برای خبرنگاری که این صحنهها را روایت میکند، روشن است که جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان تنها یک رویداد هنری نیست. این جشنواره دریچهای به آینده است؛ آیندهای که در آن دختران دانشآموز امروز، با الهام از قهرمانان پرده سینما، فرداهای روشنتری خواهند ساخت.
