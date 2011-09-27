3000 اثر به جشنواره سراسری شعر رضوی ارسال شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: سه هزار و 141 اثر به ششمین کنگره سراسری شعر رضوی کرمان فرستاده شده است.

سعیدی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تبیین و ترویج سیره ائمه اطهار به ویژه امام رضا(ع) است.

وی زمان برگزاری جشنواره مذکور را 9 مهر ماه تا 11 مهر ماه عنوان کرد و ابراز داشت: آثار رسیده به دبیر خانه کنگره در سه مرحله داوری می شوند.

این مسئول تعداد داوران مرحله اول را پنج نفر عنوان کرد و گفت: در این مرحله آثار به لحاظ رعایت اصول اولیه شعری و تناسب اشعار با موضوع کنگره داوری شدند.

وی با اشاره به انتخاب 500 اثر در مرحله اول بیان داشت: طی مرحله دوم نیز پنج داور 100 اثر را از بین آثار برگزیده مرحله اول انتخاب کردند.

سعیدی ادامه داد: در مرحله سوم 30 اثر از بین آثار منتخب مرحله دوم توسط داوران مطرح کشور برای شرکت در مرحله شعرخوانی بخش رقابتی کنگره به دبیرخانه معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در مرحله نهایی سی شاعر منتخب، نهم مهر ماه در کرمان حضور به هم می رسانند گفت: این افراد اشعار خود را قرائت کرده و پس از داوری هشت نفر برتر اعلام خواهد شد.

