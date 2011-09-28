فیروزکوه رتبه نخست ثبت نام اینترنتی دانش آموزان را کسب کرد

سید محمود حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه امسال تمامی دانش‏ آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت ‏نام اینترنتی شده اند و این امر موجب کسب رتبه نخست شد.

وی اظهار داشت: با تشکیل جلسات متعدد شورای آموزش و پرورش، کمیته برنامه‏ ریزی و شورای معاونان، مقدمات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در سطح شهرستان به خوبی فراهم شده است.

تمام مدارس فیروزکوه تک شیفت هستند

این مسئول ادامه داد: با پیگیریهای مکرر و مساعدتهای به عمل آمده، مدرسه پیامبر اعظم(ص) در سه ماه آینده تکمیل خواهد شد و با آغاز فعالیت این مدرسه، تمامی مدارس شهرستان فیروزکوه به صورت تک شیفت فعالیت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: تخریب و بازسازی مدرسه آیت ‏الله مشکینی و ساخت یک سالن چند منظوره را از اولویتهای عمرانی آموزش و پرورش است.

حسینی نیا افزود: امسال برپایی جشن غنچه‏ ها برای مقطع پیش دبستانی، جشن شکوفه‏ ها برای پایه اول دبستان و جشن جوانه‏ ها برای مقطع اول راهنمایی در روز چهارشنبه 30 شهریورماه ترتیب داده شد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه سوم مهرماه روز بازگشایی مدارس بود، برنامه ‏ریزی کاملی از سوی ستاد ماه مهر شهرستان فیروزکوه و اداره آموزش و پرورش صورت گرفت و برنامه ها با نظم خاصی در روز اول سال تحصیلی آغاز شدند.

تعطیلی پنج شنبه ها به معنی افت تحصیلی دانش آموزان نیست

این مسئول اضافه کرد: برخی تصور می کنند با تعطیلی روزهای پنج شنبه مدارس ابتدایی، دانش آموزان افت تحصیلی پیدا می کنند، اما اینطور نیست.

وی یادآور شد: تعطیلی روزهای پنجشنبه، فرصت خوبی برای ایجاد کانون گرم خانواده است تا دانش‏ آموزان و اولیا بتوانند روز خوبی را سپری کرده و برای برنامه های آموزشی خود برنامه‏ ریزی کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه ادامه داد: تعطیلی روزهای پنجشنبه لطمه ‏ای به وضعیت تحصیلی دانش‏ آموزان وارد نخواهد کرد زیرا با یک برنامه ‏ریزی صحیح، ساعتهای بیکاری دانش‏ آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه حذف و با افزایش یک ساعت تحصیلی در طول یک یا دو روز از هفته، تعطیلی پنجشنبه ها جبران می شود.

وی گفت: ساماندهی نیروهای انسانی برای آماده سازی فضاهای آموزشی، اجرای طرح هجرت و شاداب ‏سازی برخی از مدارس منطقه از جمله اقدامات صورت پذیرفته در آستانه سال تحصیلی جدید است.