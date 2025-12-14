  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

آنفلوآنزا برخی از مدارس فیروزکوه را روز دوشنبه غیرحضوری کرد

فیروزکوه- در حالی که موج شیوع بیماری‌های تنفسی در استان تهران ادامه دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه اعلام کرد، برخی از مدارس این شهرستان دوشنبه غیرحضوری است.

گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله خلیل‌ارجمندی، رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه، با بیان آخرین مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان و ارزیابی‌های تخصصی حوزه آموزش، و با هماهنگی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش فیروزکوه، به دلیل برودت دمای هوا و به منظور قطع زنجیره شیوع بیماری‌های تنفسی میان دانش‌آموزان، صرفاً همان مدارسی که روز گذشته غیرحضوری بودند، به دلیل عبور تعداد دانش آموزان درگیر از شاخص‌های قانونی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، در روز دوشنبه نیز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: آموزش در این مدارس طی این روز از طریق بستر شاد انجام خواهد شد و مدیران موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و کامل را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان انجام دهند.

خلیل‌ارجمندی همچنین اعلام کرد: بنا بر این گزارش، مهدهای کودک شهرستان نیز در روزهای دوشنبه تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: براساس اعلام دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان برای حمایت از خانواده‌ها و براساس مصوبه این ستاد، مادران شاغل داری فرزند زیر ۶ سال (مهد کودکی یا پیش دبستانی) می‌توانند با هماهنگی مدیر دستگاه در این مدت به‌صورت دورکار فعالیت کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه در پایان تأکید کرد: تمام تصمیمات اتخاذشده با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و هرگونه تغییر در وضعیت آموزشی مدارس پس از بررسی‌های کارشناسی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

