دومین همایش طلایه داران کوچک در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ابراهیمی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان دومین همایش طلایه داران کوچک را با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و با حضور نوجوان برگزار می کند.

ابراهیمی اظهار داشت: این همایش به منظور آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلاب به کودکان و نوجوانان اجرا می شود.

مدیر کانون پروش فکری کودکان و نوجونان همدان عنوان کرد: حجت الاسلام فاطمی منش راوی موسسه روایت سیره شهدا از اجراکنندگان برنامه کودک در بخش معارف شبکه دو سیما، در این همایش حضور دارد.

وی افزود: اجرای روش های نوین برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از برنامه های شاخص در همایش طلایه داران کوچک است که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان به صورت یک فعالیت کشوری برای نوجوانان اجرا می شود.

وی گفت: بیش از 250 نفر از اعضای مراکز کانون از این برنامه استفاده می کنند تا از میراث ارزشمند و ماندگار انقلاب اسلامی محافظت و در انتقال دستاوردهای آن به نسل های بعدی موثر باشد.

ابراهیمی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه عکس، پخش و اجرای زنده نماهنگ جبهه و جنگ توسط اعضاء کانون، معرفی شخصیت امام خمینی (ره) و فرماندهان دلیر و شهید دوران جنگ تحمیلی، معرفی سرزمین در محدوده عملیاتی جنگ، معرفی زندگینامه شهدا و غبار روبی مزار شهدا از فعالیت های جنبی این همایش است.