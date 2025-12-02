  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

آقابیگی: زندگی شهیدان خراسان شمالی در کانون پرورش فکری روایت شد

آقابیگی: زندگی شهیدان خراسان شمالی در کانون پرورش فکری روایت شد

بجنورد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: مربیان و اعضای کانون قصه زندگی شهیدان استان را برای کودکان روایت کردند.

فرهاد آقابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: در راستای بازنمایی ابعاد مختلف زندگی شهیدان دوران دفاع مقدس، مربیان و اعضای مراکز کانون، روایتگر بخش‌هایی از زندگی این قهرمانان شدند.

وی افزود: قصه زندگی شهیدان «خلیل‌الله بهاری»، «محمدعلی صفا»، «علی ایمانی»، «فرج‌الله عاقبتی» و دو روایت متفاوت از زندگی شهید «رجبعلی محمدزاده» توسط کانون پرورش فکری و با همکاری صدا و سیما تولید شد و همزمان با کنگره سه هزار شهید استان، از سیمای خراسان شمالی پخش شد.

مدیرکل کانون پرورشی و فکری خراسان شمالی بیان کرد: مربیان کانون با این روایت‌ها نسل جدید را با فداکاری‌ها، شجاعت و منش الهام‌بخش این قهرمانان آشنا کردند تا فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان استان نهادینه شود.

این فعالیت‌ها بخشی از برنامه‌های فرهنگی کانون پرورش فکری استان است که با هدف ترویج ارزش‌های دینی، ملی و اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان انجام می‌شود.

کد خبر 6676018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها