آقابیگی: زندگی شهیدان خراسان شمالی در کانون پرورش فکری روایت شد

فرهاد آقابیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: در راستای بازنمایی ابعاد مختلف زندگی شهیدان دوران دفاع مقدس، مربیان و اعضای مراکز کانون، روایتگر بخشهایی از زندگی این قهرمانان شدند.
وی افزود: قصه زندگی شهیدان «خلیلالله بهاری»، «محمدعلی صفا»، «علی ایمانی»، «فرجالله عاقبتی» و دو روایت متفاوت از زندگی شهید «رجبعلی محمدزاده» توسط کانون پرورش فکری و با همکاری صدا و سیما تولید شد و همزمان با کنگره سه هزار شهید استان، از سیمای خراسان شمالی پخش شد.
مدیرکل کانون پرورشی و فکری خراسان شمالی بیان کرد: مربیان کانون با این روایتها نسل جدید را با فداکاریها، شجاعت و منش الهامبخش این قهرمانان آشنا کردند تا فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان استان نهادینه شود.
این فعالیتها بخشی از برنامههای فرهنگی کانون پرورش فکری استان است که با هدف ترویج ارزشهای دینی، ملی و اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان انجام میشود.
