به گزارش خبرنگار مهر، «رضا مقدسی» مدیرعامل خبرگزاری مهر، «الژاندرو گریژلمو گارسیا» رئیس و «ماریا دلور آلوارز مورالز» مدیرعامل خبرگزاری «افه» اسپانیا با هدف گسترش مرزهای فرهنگی و ارتباطی و توسعه روابط علمی - فرهنگی بین ایران و اسپانیا و به منظور کشف فرصت‌های همکاری مورد علاقه دو طرف، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

براساس این یادداشت تفاهم، دو خبرگزاری متعهد شدند به بررسی راه‌های گسترش روابط دو جانبه در زمینه تبادلات خبری، عکسی، ویدئویی و برگزاری دوره‌های آموزشی، تبادل هیئت‌های رسانه‌ای در راستای ارتقای سطح فنی و تکنولوژیکی یکدیگر بپردازند.

خبرگزاری «افه» در سال 1939 تاسیس شده و به 6 زبان کاتالانی، پرتغالی، اسپانیایی، گالسیانی، انگلیسی و عربی به انتشار اخبار می‌پردازد. دفتر اصلی آن در مادرید اسپانیان است؛ 17 دفتر داخلی و 39 دفتر برون مرزی دارد. این خبرگزاری دارای 4 چاپخانه در 5 قاره دنیا است و با قریب به 50 خبرگزاری جهان ارتباطات خبری دارد.

این خبرگزاری اسپانیایی با داشتن 3000 پرسنل حرفه‌ای از 60 ملیت جهان در 120 کشور، اصلی‌ترین آژانس خبری چند رسانه‌ای دنیا به زبان اسپانیولی، چهارمین خبرگزاری بزرگ جهان و پنجمین خبرگزاری مهم دنیا پس از آسوشیتدپرس، رویترز،, UPI, AFP محسوب می‌شود.

خبرگزاری «افه» آرشیو عکسی 13 میلیونی در قالب اسلاید، نگاتیو و صفحات چاپی دارد و 15 هزار نوار ویدئویی از سال 1989 در آرشیو خود ذخیره کرده است و سالانه 3 میلیون گزارش خبری متنی، تصویری، شنیداری، دیداری و چند رسانه‌ای به اقصی نقاط جهان مخابره می‌کند.

خبرگزاری مهر (ام ان ای) هم که در سال 2003 تاسیس شده، به 7 زبان رسمی دنیا شامل انگلیسی، فارسی، عربی، اردو، آلمانی، ترکی و روسی به انتشار گزارش‌های خبری و تصویری می پردازد و عضو 4 ساله سازمان خبرگزاری‌های آسیا- اقیانوسیه (اوآنا) و مبتکر پرچم این سازمان 50 ساله است.

«ام ان ای» تا کنون با بیش از 17 خبرگزاری معتبر خارجی دنیا از جمله خبرگزاری شینهوا (چین)، کیودو (ژاپن)، پی تی آی (هند)، اینترفاکس روسیه، برناما (مالزی)، یونهاپ (کره جنوبی)، وی ان ای (ویتنام)، جیهان (نرکیه)، آنتار (اندونزی)، پی ان ای (فیلیپین)، ترند (آذربایجان)، مونتسامه (مغولستان)، سانا (سوریه)، ای پی پی (پاکستان)، آوا (افغانستان) قرارداد همکاری امضا کرده است.