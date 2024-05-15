به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر چهارشنبه در چهارمین رویداد استانی استان آپ که با حضور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در محل دانشگاه ارومیه ترتیب یافت، افزود: حمایت از توسعه کیفی و کمی برنامه‌ها و فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان مورد تاکید دولت سیزدهم بوده و جزو اولویت‌های استان است.

وی همچنین با تاکید بر احصای مسائل و مشکلات فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی آماده است در راستای حل این مشکلات از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های استان در حوزه تجارت بین المللی و همچنین ظرفیت ایجاد شده در دولت سیزدهم در راستای توسعه مناسبات با کشورهای همسایه نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به ضرورت تولید محصولات صادراتی و فروش این محصولات در کشورهای منطقه توسط شرکت‌های دانش بنیان، آذربایجان‌غربی آماده است تا با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه تجارت با کشورهای همسایه به این شرکت‌ها کمک کند.

معتمدیان همچنین با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم تنها ۳۸ شرکت دانش بنیان در آذربایجان غربی فعال بود، اضافه کرد: با حمایت‌های انجام شده، تعداد این شرکت‌ها به ۱۰۷ شرکت دانش بنیان رسیده است.

🔹وی در پایان با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌های دانش بنیان نوپا هستند، افزود: از ظرفیت‌های ملی و استانی در راستای حمایت از این شرکت‌های نوپا استفاده می‌کنیم تا با ارتقای فعالیت‌های خود به شرکت‌های نوآور و فناور تبدیل شوند.

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