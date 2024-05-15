علی ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع برداشت گندم در مزارع سومار و قصرشیرین بیش از یک هزار و ۳۵۷ تن گندم وارد مراکز خرید تضمینی مناطق گرمسیری این استان شد.

وی افزود: این مقدار گندم تنها با گذشت ۲ روز از آغاز اجرای طرح خرید تضمینی در این استان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی و ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم دروم خریداری می‌شود.

ملکشاهی ادامه داد: بر اساس تطابق با جدول پاکی نصب شده در همه مراکز، قیمت محصول محاسبه و از طریق بانک عامل به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی تعداد مراکز خرید تضمینی در این استان را ۶۰ مرکز اعلام کرد و افزود: بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه آمادگی خرید بیش از ۸۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را در این استان وجود دارد.