ناو شکن جماران عازم اولین ماموریت بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین ناو گروه اعزامی نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی جماران و ناوچه بندرعباس صبح یکشنبه از اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار حبیب الله سیاری، دریادار اشکان فرمانده ناوگان جنوب شرق کشور و فرمانده هان نظامی نیروی دریایی ارتش و مقامات استانی عازم خلیج عدن شد.

دریادار حبیب الله سیاری درمراسم بدرقه ناوگروه شانزدهم با بیان اینکه خرید از خارج در دستور کار ما نیست زیرا کشور به دنبال خودکفایی در زنجیره دفاعی است، به موضوع حضور این نیرو در آبهای آزاد منطقه و اقیانوس هند به عنوان تدبیر نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: نیروی دریایی، نیرویی راهبردی در این زمینه محسوب می‌شود و باید بتواند در دریاهای آزاد حضور داشته باشد و از سیاستهای نظام پشتیبانی کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به موضوع دزدی دریایی در خلیج عدن اشاره کرد و گفت: حضور نیروی دریایی فقط به منظور مقابله با این موضوع نیست بلکه به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی در آبهای شمال اقیانوس هند نیز مطرح است زیرا اکنون حدود 20 تا 25 کشور دنیا در این منطقه حضور دارند و به دنبال تامین منافع خود هستند.

سیاری برضرورت نشان دادن اقتدار کشور در صحنه دریاها تاکید و عنوان کرد: حضور یک ناو نیروی دریایی در شمال اقیانوس هند و پهنه اقیانوسها که به وسیله همه ناوشکن‌های دنیا کنترل می‌شود، مهم است و آنان به دنبال این کنترل به توانایی دریایی علمی وصنعتی کشور پی خواهند برد.

وی همچنین به موضوع تروریسم دریایی در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند اشاره کرد و گفت: از جمله ماموریتهای نیروی دریایی، حضور در این منطقه است و هم‌اکنون ناوگروه پنجم ارتش در خلیج عدن حضور دارد.

وی ناوشکن جماران را یک پروژه 100 درصد بومی عنوان کرد و گفت: در طراحی و ساخت این ناوشکن حتی یک کارشناس خارجی مشارکت نداشته است.

سیاری افزود: این ناوشکن علاوه بر اینکه از نظر سرعت، در مقایسه با ناوشکن‌های روز و همتراز خودش در دنیا برابری می کند، توانایی قدرت مانور بالا و ماندگاری زیاد در شرایط جوی بسیار نامناسب در دریاها را نیز دارد.

ناوشکن جماران نخستین نمونه از کشتی‌های جنگی کلاس موج ساخت ایران است که به موشکهای هدایت شونده دریا به‌ دریا و دریا به‌ هوا، اژدرانداز، توپ پدافندی، ابزار ناوبری الکترونیکی نوین و امکانات جنگ الکترونیک مجهز است.

این کشتی با طول ۹۴ متر، ظرفیت هزار و 420 تُن و سرعت ۳۰ گره دریایی ، توانایی حمل ۱۴۰ ملوان و حمل بالگرد و سوخت‌گیری آنها را نیز دارد. این کشتی در ایران با به کارگیری قطعات داخلی و خارجی و همکاری دانشگاههای داخل کشور طراحی و ساخته شده ‌است.