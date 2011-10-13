بانوان هنرمند موسیقی در خانه خود تقدیر شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در ابتدای این مراسم که با حضور بزرگان موسیقی، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، محمد میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و برخی از دیگر چهره های فرهنگی آغاز شد، سید عباس سجادی مجری مراسم ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در سالن و گرامیداشت روز حافظ ؛ از حمیدرضا نوربخش دبیر دوازدهمین جشن خانه موسیقی دعوت کرد به روی صحنه آید و گزارشی از کم و کیف برگزاری جشن ارائه دهد.

دبیر این دوره از جشن خانه موسیقی درابتدای صحبت های خود ضمن ابراز خوشحالی از دوازدهمین سال تاسیس این نهاد صنفی گفت : دوازدهمین سال تاسیس خانه موسیقی را در حالی جشن می گیریم که این نهاد صنفی هم اکنون بالغ بر یازده هزار عضو در سراسر کشور دارد و فعالیت های گوناگون موسیقایی در جهت معرفی انواع موسیقی که مبتنی بر پایه های علمی این هنر است انجام داده است و در این راستا تعامل بسیاری با سایر نهادهای مرتبط با هنر موسیقی در سایه انس، همدلی، عشق و ایمان صورت گرفته است .

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه افزود : اما آنچه در این دوره از برگزاری جشن خانه موسیقی مهم بود بحث آلبوم و کتاب سال موسیقی بود که این انتخاب از سال گذشته آغاز شد و امسال هم دومین دوره از معرفی بهترین آثار را تجربه می کند و آثاری که ارسال شده در هر دو بخش توسط داوران مورد بررسی قرار گرفت ، از همین رو از هیئت داوران که در انتخاب بهترین ها دقت نظر به خرج دادند مراتب سپاس را به جا می آورم ؛ جشن خانه موسیقی به مناسبت دوازدهمین سال تاسیس در چهار شب برگزار شد که سه شب از این شبها به سه استاد موسیقی تعلق داشت، ثمین و اولین باغچه بان، محمد نوری و عطا جنگوک سه استادی هستند که در عرصه موسیقی کلاسیک، پاپ کلاسیک و موسیقی سنتی تاثیر گذار بودند و آثار ارزنده ای از خود به جا گذاشتند.

دبیر دوازدهمین جشن خانه موسیقی در ادامه افزود : در این سه شب سعی کردیم رپرتوارهای ارکسترال اجرا کنیم چراکه در برخی از جوانان علاقمند به هنر موسیقی هستند که ارکسترهایی را تشکیل داده و با تمرین های مداوم و سختی هایی که همه ما به آن آگاه هستیم این ارکسترها را حفظ کرده اند؛ همه ما می دانیم که حفظ ارکسترهای مستقل که بدون هیچ حمایت دولتی اداره می شوند کار آسانی نیست از همین رو خانه موسیقی وظیفه خود می داند به عنوان یک نهاد صنفی از این ارکسترها حمایت بکند درهمین راستا در طول این سه شب ارکستر کلاسیک به رهبری محمد سریر، ارکستر ویولت به رهبری فرزاد نوشاد، ارکستر آرس نوا به سرپرستی آرمین قیطاسی و ارکستر آکادمیک تهران به رهبری امین سالمی اجرای برنامه داشتند که مورد توجه مخاطب قرار گرفت.

نوربخش در ادامه به برگزیدگان آلبوم و کتاب سال موسیقی اشاره کرد و گفت: خانه موسیقی نهادی است که هیچ وابستگی به هیچ نهاد و ارگان دولتی ندارد و بنابراین از جهت مالی توان زیادی ندارد و تنها با حق عضویت اعضا اداره می شود. بنابراین بضاعت مالی این نهاد زیاد نیست از همین رو در بخش جوایز در حد توان خود عمل می کند درنتیجه نباید این جوایز با نهادهای صنفی دیگری چون خانه سینما مقایسه شود و این مقاسه از اساس اشتباه است چراکه خانه سینما اسپانسرهای بسیاری دارد که از جشن ها و مراسم های آن حمایت می کند اما خانه موسیقی از این حمایت بخش خصوصی محروم است و اسپانسرها حاضر نیستند در عرصه هنر موسیقی حامی باشند که البته جای گله هم دارد. با این اوصاف در حد توان خود جوایز را به برگزیدگان اهدا کردیم. البته با همه این صحبت ها آنچه مهم است بعد معنوی این جوایز است .

وی در پایان صحبت های خود برگزاری نمایشگاه آثار شنیداری و مکتوب موسیقی همزمان با برگزاری جشن خانه موسیقی را یکی از دستاوردهای این دوره از جشن دانست و گفت: سه سال پیش یک نمایشگاه موسیقی به شکل وسیع در عرصه موسیقی برگزار شد اما متاسفانه برگزاری این جشن در سالهای بعد از حرکت افتاد اما امسال تصمیم گرفتیم این جشنواره را بار دیگر راه اندازی کنیم به همین دلیل امسال این نمایشگاه بدون هیچ حمایتی و به شکل کاملا خصوصی و البته با حضور گرم ناشران و تولید کننده های محصولات شنیداری برگزار شد و امیدواریم این حرکت گسترده تر انجام شود.

در ادامه این مراسم نماهنگی از محمد نوری پخش شد. در این فیلم، محمد سریر از محمد نوری و تاثیراتی که برحوزه موسیقی گذاشته است سخن گفت؛ دربخش دیگری از این فیلم صحبت هایی که کمتر از زبان محمد نوری درباره موسیقی شنیده شده بود به نمایش در آمد. یکی از تاثیرگزارترین صحنه های این فیلم دیدار محمد نوری و نادرابراهیمی و صحبت های دوستانه این دو یار قدیمی به یکدیگر بود و درادامه نشان داد که نوری یکی از قطعاتی که برگرفته از اشعار ابراهبمی بود را خواند.

پس از نمایش این نماهنگ داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی به روی صحنه آمد و بیانیه خانه موسیقی را برای حاضرین درتالار خواند. در این بیانیه نکاتی مطرح شد که از مسئولان خواستار رسیدگی شده بود. یکی از این نکات این بود که خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی خواستار لغو عدم کنسرت ها از سوی نهادهای غیرمرتبط شده بود ، دیگر اینکه رعایت قانون کپی رایت و رعایت حقوق مولف و مصنف را خواستار شده بود ؛ همچنین دراین بیانیه خواستار اصلاح بیمه بازنشستگان هنرمندان از بیمه کارگری به بیمه هنرمندان شد و در پایان هم حمایت از ارکسترهای جوان را خواستار شده بود.

پس از پایان صحبت های پیرنیاکان ، نوبت به تقدیر از بانوان هنرمند رسید ، سید عباس سجادی مجری مراسم قبل از آغاز این بخش یک غزل از اشعار محمد سلمانی خواند و این غزل را به همه بانوان حاضر در سالن به ویژه بانوان هنرمند تقدیم کرد و در ادامه هوشنگ ظریف، داود گنجه ای، محمد سریر و نادر گلچین به روی صحنه آمدند و از بانوان هنرمند در عرصه موسیقی تقدیم کردند .

در این بخش از هنگامه اخوان ، ارفع اطرایی نوازنده سنتور و پژوهشگر، افلیا پرتو نوازنده پیانو، پری زنگنه خواننده، سودابه شمس خواننده ، پروین صالح نوازنده ویولن، شهلا میلانی خواننده سوپرانو، نسرین ناصحی خواننده موسیقی کلاسیک و فاطمه واعظی (پریسا) خواننده موسیقی سنتی تقدیر به عمل آمد.

پس از پایان این بخش از مراسم، جهانگیر نصری اشرفی پژوهشگر موسیقی نواحی به روی صحنه آمد و یادی از درگذشتگان هنر موسیقی نواحی در سال گذشته کرد و گفت : سال گذشته هنرمندانی چون غلام علی نی نواز که یکی از شاخص ترین بادی نوازان معاصر ایران بود را از دست دادیم. همچنین در سیستان و بلوچستان ماشاالله بامری، منصور صبوحی ، علی خان آبشوری قشمه نواز و تنی چند از دیگر موسیقیدانان نواحی را از دست دادیم، اما آنچه دراین اجرا می بینید حضور نماینده هایی از موسیقی نواحی ایران است که نوعی از موسیقی اقوام را به نمایش می گذارند.

درادامه و پس از پایان صحبت های اشرفی گروه موسیقی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ نیا به روی صحنه آمد و گلچینی از موسیقی نواحی ایران را که با تصاویر زندگی اقوام همراه بود، به نمایش گذاشت که با استقبال و خوش آمد حاضرین در مراسم مواجه شد.

بخش دوم مراسم دوازدهمین جشن خانه موسیقی پس از 20 دقیقه آنتراکت آغاز شد دراین بخش مراسم معرفی برترین های حوزه کتاب و آلبوم موسیقی انجام شد و در ادامه محمدرضا صادقی که از شاگردان استاد نوری بود به همراه حامد پورساعی نوازنده گیتار به روی صحنه آمدند و قطعه ای با عنوان "همان بودی که میگفتی" با شعری از افشین یداللهی را اجرا کردند .

در پایان مراسم دوازدهمین جشن خانه موسیقی چهار هنرمند موسیقی ایران اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، وحید اسداللهی نوازنده نقاره ، بهداد بابایی نوزانده سه تا و کامبیز گنجه ای نوزانده تنبک قطعاتی از موسیقی ایرانی را به روی صحنه بردند.

در حاشیه

- مراسم اختتامیه دوازدهمین جشن خانه موسیقی بدون کمترین تاخیر و با حضور علاقمندان به این هنر برگزار شد.

- اجرای گروه موسیقی سازینه و گشت و گذار در موسیقی اقوام مختلف از جذاب ترین بخش های جشن خانه موسیقی بود که به نوعی نشان دهنده اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی بود.

- حمیدرضا نوربخش در پایان صحبت های خود از حسین پارسایی مدیرعامل بنیاد رودکی ، دکتر ایازی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران ، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد سپاسگزاری کرد اما نکته قابل توجه این بود که دراین میان از مجید جوزانی مدیرعامل سابق خانه هنرمندان تشکر کرد و این سپاسگزاری سئوال برانگیز شد و این درحالی بود که از سایر مهمانان حاضر در سالن چون احمد مسجد جامعی یاد نکرد. البته داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی هنگام قرائت بیانیه خانه از این عضو شورای شهر تشکر کرد.

- تقدیراز بانوان هنرمند یکی از ابتکارهای خوب جشن خانه موسیقی بود که مورد تشویق اهالی موسیقی و حاضرین درسالن قرار گفت اما معاون هنری وزارت ارشاد پس از پایان مراسم تقدیر و ذکر نام آنها سالن را ترک کرد.

- نوربخش در میان صحبت های خود ضمن گله از محمد میرزمانی مدیر کل دفتر موسیقی برای عدم حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه موسیقی گفت که میرزمانی از اهالی موسیقی و عضو خانه موسیقی است و انتظار نداشتیم که در این مراسم حضور نیابد وعدم نامه نگاری اداری را بهانه قرارداده و درمراسم افتتاحیه حاضر نشود.