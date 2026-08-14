  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۸

ناو «آبراهام لینکلن» منطقه را ترک می‌کند

ناو «آبراهام لینکلن» منطقه را ترک می‌کند

سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا از پایان مأموریت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» و بازگشت آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» مأموریت خود را به پایان رسانده و طبق برنامه‌ریزی‌های پیشین، به‌زودی منطقه را ترک کرده و به پایگاه خود بازخواهد گشت.

این مقام نظامی در بخش دیگری از اظهارات خود، به وضعیت خدمه این ناو اشاره کرد و توضیح داد که تیم‌های پزشکی مستقر در ناو، مواردی از مشکلات سلامت روان را در میان پرسنل شناسایی و درمان کرده‌اند.

وی تأکید کرد که این فرآیندهای درمانی بدون بروز هیچ‌گونه تلفات جانی به سرانجام رسیده است.

کد مطلب 6916643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به سلامت نخواهی رسید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه