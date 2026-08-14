به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» مأموریت خود را به پایان رسانده و طبق برنامهریزیهای پیشین، بهزودی منطقه را ترک کرده و به پایگاه خود بازخواهد گشت.
این مقام نظامی در بخش دیگری از اظهارات خود، به وضعیت خدمه این ناو اشاره کرد و توضیح داد که تیمهای پزشکی مستقر در ناو، مواردی از مشکلات سلامت روان را در میان پرسنل شناسایی و درمان کردهاند.
وی تأکید کرد که این فرآیندهای درمانی بدون بروز هیچگونه تلفات جانی به سرانجام رسیده است.
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