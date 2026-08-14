ناکامی «ریپر»ها در جنگ با ایران؛ انهدام ۲۵درصد از ناوگان پهپادی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش آمریکا در تلاش برای حفظ برتری تکنولوژیک و کنترل بر تنگه هرمز، با شکست راهبردی در بهکارگیری پهپادهای تهاجمی-شناسایی «MQ-۹ Reaper» مواجه شده است. این پهپادها که هر فروند آنها بسته به تجهیزات و تسلیحات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه در بر دارد، در جریان درگیریهای اخیر به اهدافی سهل برای سامانههای دفاعی ایران تبدیل شدهاند.
بر اساس دادههای نظامی و بودجهای، آمریکا پیش از آغاز درگیریها حدود ۱۸۵ فروند از این پهپادها (۱۶۵ فروند در نیروی هوایی و ۲۰ فروند در نیروی دریایی) در اختیار داشت. با این حال، شهادت سپهبد «دیوید تابور» در ماه مه گذشته در سنای آمریکا نشان داد که تعداد پهپادهای عملیاتی به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است که این امر بیانگر از دست رفتن دستکم ۲۵ درصد از این ناوگان است.
این گزارش میافزاید که الگوهای پروازی این پهپادها، بهویژه در ارتفاع پایین و سرعت محدود، آنها را در برابر پهپادهای ارزانقیمتتر ایرانی به «طعمه» تبدیل کرده است. در واقع، منطقه تنگه هرمز که به میدان نبرد اصلی و مانعی برای دستیابی به توافق پایدار تبدیل شده، اکنون به گورستان گرانقیمتترین تجهیزات شناسایی آمریکا بدل گشته است.
ناکارآمدی «ریپر»ها در این درگیری، نگرانیهای شدیدی را در پنتاگون ایجاد کرده و باعث شده است مقامات نظامی بر لزوم بازنگری و نوسازی سریع ناوگان پهپادی خود تأکید کنند. این شکست نه تنها ضربهای اقتصادی به وزارت دفاع آمریکا محسوب میشود، بلکه حاکی از تغییر موازنه قوا در منطقه به نفع تاکتیکهای بومی و کمهزینه نیروهای دفاعی ایران است.
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