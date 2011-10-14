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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

گزارش خبری مهر/

نخستین روز ذیحجه در عربستان مشخص شد/ 15 آبان عید قربان در عربستان

نخستین روز ذیحجه در عربستان مشخص شد/ 15 آبان عید قربان در عربستان

براساس محاسبات نجومی رئیس مؤسسه ملی تحقیقاتی نجوم و ژئوفیزیک مصر نخستین روز ماه ذیحجه روز جمعه 28 اکتبر (6 آبان ماه) بوده و روز عید قربان به عنوان یکی از مهمترین اعیاد دینی یکشنبه 6 نوامبر (15 آبان ماه) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر حاتم عوده رئیس مؤسسه ملی تحقیقاتی نجوم و ژئوفیزیک مصر اظهار داشت: هلال ماه ذیحجه روز چهارشنبه 26 اکتبر (4 مهر) متولد می شود، بنابراین نخستین روز ذیحجه روز جمعه 28 اکتبر (6 آبان ماه) خواهد بود.

مراسم عید قربان نیز روز یکشنبه 6 نوامبر (15 آبان ماه) برگزار می شود.

روز دهم ماه قمری ذی الحجه، مصادف با عید قربان از مهمترین عیدهای مسلمانان است که به یاد حضرت ابراهیم و فرزندش حضرت اسماعیل، از سوی مسلمانان جشن گرفته می‌شود.

عید قربان که از جمله تعطیلات رسمی مسلمانان جهان است که در کشورهای مختلف از یک تا چهار روز جشن گرفته می‌شود و  طی آن مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود، پس از انجام عبادات، به دید و بازدید و جشن و سرور می‌ پردازند.

امسال عربستان تعطیلات عید قربان را به 11 روز افزایش داده است.
 

کد مطلب 1432418

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