به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صندوق بین المللی حمایت از کودکان(یونیسف) اعلام کرد: گزارش های منتشر شده به قربانی شدن نزدیک به ۱۸۰ کودک و زخمی شدن تعداد بسیار بیشتری از این آمار در ایران اشاره دارند.

این نهاد اضافه کرد: ۱۶۸ دانش آموز دختر در حمله به یک مدرسه در جنوب ایران قربانی شدند. بر اساس قوانین بین المللی کودکان و مدارس مصونیت دارند و مدارس باید به عنوان اماکن امن درنظر گرفته شوند.

یونیسف تاکید کرد: فورا از تمام طرف ها می خواهیم به وظایف و مسئولیت های خود بر اساس قوانین بین المللی عمل کنند.

دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در جریان ۲ حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قتل عام شدند.