احسان‌الله حجتی مدیرعامل مستعفی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خبر مسدود شدن غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، گفت: تا زمانی که من مسئولیتی در موسسه داشتم یعنی تا 15 شهریور ماه، طبق روال هر ساله ثبت‌نام مقدماتی برای شرکت در این نمایشگاه صورت گرفته بود اما پولی به منظور اجاره غرفه واریز نشده بود.

وی ادامه داد: روالی که برای شرکت در این نمایشگاه بوده منوط به اجاره غرفه از سوی موسسه و تصمیم‌گیری برای شرکت در آن از سوی موسسه و یا واگذاری اجرای آن به نهاد دیگری مثل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بود که نمونه آن در سال گذشته محقق شد.

حجتی همچنین تاکید کرد: حضور هر ساله ایران در این نمایشگاه مانند سایر نمایشگاه‌ها روال خاص خودش را داشته ولی تا زمان حضور من چکی با این عنوان به امضای من نرسید و اگر بعد از آن این اتفاق افتاده باشد من بی‌اطلاع هستم.

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اینکه امسال چه نهادی قصد داشته از سوی این موسسه در این نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کند، گفت: تا زمان حضور من در موسسه در این رابطه تصمیم گرفته نشده بود.

چندی پیش یکی از روزنامه‌های رسمی کشور در گفتگویی با حجتی اشاره کرده بود که این موسسه به نمایندگی از کشورمان 2 غرفه 80 و 60 متری را اجاره و هزینه‌های آن را هم پرداخت کرده است در حالیکه حجتی در گفتگو با مهر تاکید می‌کند که تا زمان حضور وی در موسسه هیچ پولی واریز نشده بوده و همچنین تکلیف نهایی حضور ایران هم مشخص نبوده است.

از سوی دیگر آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز به مهر خبر داده بود که این اتحادیه تنها غرفه‌ای 20 متری را در نظر داشته باشد.