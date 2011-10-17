3 بانوی ورزشکار تنیس روی میز به مرحله نیمه نهایی جام فجر راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های انفرادی نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس روی میز بانوان استان گلستان عصر دوشنبه امروز برگزار شد.

در این رقابت ها مهشید صامت به مصاف یلنا شاگارووا دارای رنکینگ جهانی و قدرتمندترین حریف ایران در مسابقات انتخابی المپیک رفت و با قبول شکست 3 بر صفر (2-11، 11-13 و 5-11) از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.

ندا شهسواری دیگر ملی پوش کشورمان به مصاف باربارا فکته از مجارستان رفت و توانست با نتیجه 3 بر صفر (11-8، 11-9 و 11-5) وی را شکست دهد و به جمع 4 نفر برتر راه یابد.

محجوبه عمرانی به مصاف ناتالیا از قزاقستان رفت تا با نتیجه 3 بر صفر (12-10، 11-8 و 11-3) این حریف را از پیش رو بردارد و به نیمه نهایی صعود کند.

تنها دیدار مرحله یک چهارم که بیشتر از سه ست به طول انجامید، مریم صامت با نتیجه 3 بر یک (11-6، 7-11، 11-4 و 11-6) یولیا گتز را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

مسابقات بین‌المللی تنیس روی میز بانوان جام فجر گرگان از 23 تا 26 مهر در سالن امام خمینی (ره) این شهر در حال برگزاری است.