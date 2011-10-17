به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌‎زاده پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل مس سرچشمه در دیدار معوقه از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور با بیان این مطلب افزود: باید خدا را شاکر باشیم که با تمامی شرایط خاص و ناملایماتی که ممکن بود روی تیم اثرگذار باشد توانستیم بازی مقابل مس را با پیروزی پشت سر بگذاریم. خوشبختانه شاگردان من در این مسابقه بسیار قوی ظاهر شدند و با پیروزی ای که به دست آوردیم امیدوارانه‌تر از گذشته مسابقات لیگ را ادامه خواهیم داد.

وی یادآور شد: پیش از برگزاری مسابقه با مس سرچشمه گفته بودم این تیم با تفکر بستن راه‌های نفوذ ما و استفاده از ضد حملات به میدان خواهد آمد و همانطور که دیدید این تیم یک بار در ضد حمله و با بهره گیری از تجربه علی سامره خطرناک ظاهر شد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به اصغر شرفی بابت تیمی جوان و دونده تبریک گفت و افزود: گاهی اوقات پیش می آید که تیمی مهره‌های تاثیرگذار و اسمی ندارد اما بازیکنان آن تیم با دوندگی کمبودهای خود را جبران می کنند. مس هم از آن دسته تیم‌هاست که با انگیزه کار می کند و با تلاش بسیار بدنبال جبران این کاستی است.

ابراهیم زاده به آنچه در جریان دیدار ذوب آهن - مس سرچشمه گذشت اشاره کرد و گفت: ما در نیمه اول صبورانه بازی کردیم اما در نیمه دوم با نفوذ بیشتر از کناره‌ها موقعیت‌های زیادی را ایجاد کردیم. در بازی امروز از هوار ملامحمد در مکانی متفاوت استفاده کردیم و او از آنجائیکه نزدیک به دروازه حریف بود توانست تک گل برتری ما را به ثمر برساند.

وی با اشاره به دیدار پیش روی تیمش مقابل استقلال گفت: دوست دارم پیش از بازی مقابل استقلال به نکته‌ای اشاره کنم. ما نباید نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشیم . این بازی برای بازیکنان و حتی من مربی یک بازی انگیزشی است و اگر انگیزه بازیکنان افزایش یافت و قول و قرارها عملی شود تیم می تواند در بازی استقلال به موفقیت‌های خود ادامه دهد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در واکنش به خبرنگاری که تاکید داشت بردهای ذوب آهن ناپلئونی است گفت: ما به غیر از بازی مقابل مس در دیدار هفته گذشته برابر صبای قم نیز با این با یک اختلاف گل برنده شدیم اما فرصت‌های زیادی داشتیم و می توانستیم با تعداد گل‌های بیشتر برنده شویم.

وی افزود: برای تیمی که می خواهد لیگ را پرقدرت آغاز کند هشت هفته زمان برای آماده سازی نیاز است اما تیم ما به دلیل شرایط خاصی که داشت دو هفته را از دست داد و با شش هفته تمرین به لیگ برتر آمدیم. به این مورد اضافه کنید حضور بازیکن ملی پوش در اردوی تیم ملی و فاصله اندک بازی‌ها را که باعث تحلیل رفتن بدن بازیکنان شده است. ما باید در آینده بیشتر کار کنیم تا با آمادگی مطلوب نتایجی به مراتب بهتر را به دست آوریم.

ابراهیم زاده در خصوص موضوع انحلال تیم های ورزشی باشگاه ذوب آهن گفت: طبیعتا این اتفاق روی تیم فوتبال باشگاه نیز تاثیر می گذارد من دوست ندارم خودم باشم اما دیگران نباشند آن هم در شرایطی که تیم های مختلف باشگاه ذوب آهن در سالهای گذشته عناوین متعددی را دست آورده اند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص انتخاب کریم قنبری به عنوان مربی موقت تیم سپاهان اصفهان گفت: باید به این مربی زمان کافی داده شود تا توانایی‌های خود را نشان داد. سال اولی که در تیم ذوب آهن کار کردم، برخی به انتخاب من ایراد گرفتم اما بعد از اینکه با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی شدم، گفتند از ذوب آهن برو و از خود خاطره خوب بگذار اما من ماندم تا فهمم چه کاره ام.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با برتری مقابل مس سرچشمه در دیداری معوقه از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اختلاف امتیاز خود با صدر جدول را به چهار امتیاز رساند.