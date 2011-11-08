برگزارکنندگان حج امسال فناوری الکترونیک روز را به خدمت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درحالی که هرسال کنترل بزرگترین گردهمایی انسانی جهان برای انجام فریضه دینی حج در عربستان برای مقامات سعودی بسیار دشوار بوده امسال استفاده از ابزارهای الکترونیک این امر را اندکی تسهیل کرد.

وزارت امور دینی عربستان امسال هر روز 25/3 میلیون پیام کوتاه برای تلفن همراه هرکدام از زائران ارسال می کرد تا به آنها شیوه صحیح آداب حج و پرهیز از اقداماتی که موجب آسیب رساندن به خود و دیگران شده را یادآور شود.

این پیامها از سوی 3 هزار روحانی، مترجم و کارمند مدیریت می شد تا به اصلاح اشتباهاتی منتهی شود که برخی زائران انجام می دهند.

مقامات سعودی در عین حال حرکت توده گسترده زائران را از طریق مونیتورهای الکترونیکی کنترل می کردند.

در مراسم حج امسال هیچ گزارش قابل توجهی در رابطه با وقوع هر نوع حادثه امنعکس نشده و براساس اظهارات مقامات امنیتی کنترل جمعیت، همه چیز خوب و طبق برنامه پیش رفته است.

